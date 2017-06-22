Главный тренер сборной России Черчесов сфотографировался с Роналду
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировала с нападающим «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
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Накануне команды встречались во втором туре группы А Кубка конфедераций. Сборная Португалии выиграла (1:0), а единственный гол на 8-й минуте забил Роналду.
Журналист Данни Армстронг, который опубликовал фото, оставил шутливый комментарий.
«Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи», — говорится в сообщении.
© Ньюстюб
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