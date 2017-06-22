Главный тренер сборной России Черчесов сфотографировался с Роналду

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Накануне команды встречались во втором туре группы А Кубка конфедераций. Сборная Португалии выиграла (1:0), а единственный гол на 8-й минуте забил Роналду.

Журналист Данни Армстронг, который опубликовал фото, оставил шутливый комментарий.

«Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи», — говорится в сообщении.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cherchesov - "Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word..." <a href="https://t.co/N71Q1YVBFd">pic.twitter.com/N71Q1YVBFd</a></p>— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) <a href="https://twitter.com/DannyWArmstrong/status/877796866435502080">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>