Кот Ахилл предсказал победу Австралии в матче Кубка конфедераций против Камеруна

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Предсказания кот-оракул делает в Эрмитаже. Ахилл должен выбирать одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд: к какой миске подойдет кот, та команда и будет считаться победителем, сообщает «РИА Новости».

22 июня Ахиллу нужно было сделать выбор между Камеруном и Австралией. Кроме мисок с едой рядом установили также кошачьи домики. Ахилл не стал есть корм, но подошел к домику с флагом Австралии и взобрался на него.

Первый прогноз кота Ахилла сбылся. 17 июня перед игрой сборных России и Новой Зеландии эрмитажный кот подошел к миске с флагом России. Вечером того же дня наша команда победила новозеландцев со счетом 2:0.

Футбольный матч между сборными Камеруна и Австралии состоится 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург» в 18.00.