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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Новая Зеландия 0
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Мексика 2
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Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
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24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30157381/
22 июня 2017, 14:30 | «Газета.Ру»

Кот Ахилл предсказал победу Австралии в матче Кубка конфедераций против Камеруна

Эрмитажный кот Ахилл, который выбран оракулом Кубка конфедераций — 2017, предсказал победу сборной Австралии в матче против сборной Камеруна.

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© РИА "Новости"

Предсказания кот-оракул делает в Эрмитаже. Ахилл должен выбирать одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд: к какой миске подойдет кот, та команда и будет считаться победителем, сообщает «РИА Новости».

22 июня Ахиллу нужно было сделать выбор между Камеруном и Австралией. Кроме мисок с едой рядом установили также кошачьи домики. Ахилл не стал есть корм, но подошел к домику с флагом Австралии и взобрался на него.

Первый прогноз кота Ахилла сбылся. 17 июня перед игрой сборных России и Новой Зеландии эрмитажный кот подошел к миске с флагом России. Вечером того же дня наша команда победила новозеландцев со счетом 2:0.

Футбольный матч между сборными Камеруна и Австралии состоится 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург» в 18.00.
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