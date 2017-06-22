Кот Ахилл предсказал победу Австралии в матче Кубка конфедераций против Камеруна
Эрмитажный кот Ахилл, который выбран оракулом Кубка конфедераций — 2017, предсказал победу сборной Австралии в матче против сборной Камеруна.
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Предсказания
22 июня Ахиллу нужно было сделать выбор между Камеруном и Австралией. Кроме мисок с едой рядом установили также кошачьи домики. Ахилл не стал есть корм, но подошел к домику с флагом Австралии и взобрался на него.
Первый прогноз кота Ахилла сбылся. 17 июня перед игрой сборных России и Новой Зеландии эрмитажный кот подошел к миске с флагом России. Вечером того же дня наша команда победила новозеландцев со счетом 2:0.
Футбольный матч между сборными Камеруна и Австралии состоится 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург» в 18.00.
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