Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30157370/
22 июня 2017, 14:46 | Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду после матча

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Кубка конфедераций сделал совместное фото с Криштиану Роналду.

Снимок выложил в своем Твиттере журналист Данни Армстронг.

Он сопроводил фото подписью: «Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи…». Позднее журналист сообщил, что это была его личная шутка.

Напомним, что сборной России для выхода в полуфинал Кубка конфедераций необходимо побеждать Мексику в матче 3-го тура.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
22 июня

Криштиану и Полина. Самая трогательная история матча

Массовая драка в матче Мексика - Новая Зеландия. Как это было

Леонид Федун - о санкциях: "Может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?