Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду после матча

Снимок выложил в своем Твиттере журналист Данни Армстронг.

Он сопроводил фото подписью: «Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи…». Позднее журналист сообщил, что это была его личная шутка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cherchesov - "Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word..." <a href="https://t.co/N71Q1YVBFd">pic.twitter.com/N71Q1YVBFd</a></p>— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) <a href="https://twitter.com/DannyWArmstrong/status/877796866435502080">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что сборной России для выхода в полуфинал Кубка конфедераций необходимо побеждать Мексику в матче 3-го тура.