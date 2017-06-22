Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду после матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Кубка конфедераций сделал совместное фото с Криштиану Роналду.
Снимок выложил в своем Твиттере журналист Данни Армстронг.
Он сопроводил фото подписью: «Ты уверен, что не хочешь получить российский паспорт? Просто скажи…». Позднее журналист сообщил, что это была его личная шутка.
Напомним, что сборной России для выхода в полуфинал Кубка конфедераций необходимо побеждать Мексику в матче 3-го тура.
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