Метшин: Правильно не покупать, а растить своих Криштиану Роналду

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Сборная Португалии провела в Казани матч группового этапа Кубка конфедераций, капитан португальцев Роналду, на клубном уровне выступающий за мадридский «Реал», пользовался огромной популярностью среди болельщиков.

«Никогда не говори никогда, — сказал Метшин на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, не стоит ли “Рубину” купить Роналду, испытывающего проблемы в “Реале”. — Но думаю, что правильная политика — растить своих Роналду. У нас огромная страна и по масштабам, и по талантам. Можно научить в футбол играть, просто надо возродить традиции. У Виталия Мутко четкие и правильные мысли по этому поводу. Я это знаю как член исполкома РФС. Надо работать с детскими школами, тренерами, и тогда нет сомнений, что наши новые звёзды засверкают на небосклоне и мы будем гордиться нашей сборной».