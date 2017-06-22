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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30156706/
22 июня 2017, 14:23 | Р-Спорт

Метшин: Правильно не покупать, а растить своих Криштиану Роналду

КАЗАНЬ, 22 июн — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Правильная политика — растить своих собственных Криштиану Роналду, а не покупать знаменитого португальcкого футболиста, заявил мэр Казани и экс-президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин.

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© РИА "Новости"
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Сборная Португалии провела в Казани матч группового этапа Кубка конфедераций, капитан португальцев Роналду, на клубном уровне выступающий за мадридский «Реал», пользовался огромной популярностью среди болельщиков.

«Никогда не говори никогда, — сказал Метшин на встрече с журналистами, отвечая на вопрос, не стоит ли “Рубину” купить Роналду, испытывающего проблемы в “Реале”. — Но думаю, что правильная политика — растить своих Роналду. У нас огромная страна и по масштабам, и по талантам. Можно научить в футбол играть, просто надо возродить традиции. У Виталия Мутко четкие и правильные мысли по этому поводу. Я это знаю как член исполкома РФС. Надо работать с детскими школами, тренерами, и тогда нет сомнений, что наши новые звёзды засверкают на небосклоне и мы будем гордиться нашей сборной».
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