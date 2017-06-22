Сборная России провела тренировку в отеле

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В среду сборная России уступила со счетом 0:1 команде Португалии в матче второго тура группового раунда Кубка конфедераций. Встреча прошла в Москве.

Во второй половине дня сборная России вылетит в Казань. 24 июня в заключительном туре группового раунда в Казани встретятся сборные Мексики и России, начало встречи — 18:00 мск. Для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.