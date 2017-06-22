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Как уточняет Федеральное агентство новостей (ФАН), организаторы усложнили правила и вместо мисок с едой перед животным поставили два домика с флагами стран-участниц матча. Кот выбрал дом с австралийской символикой. Встреча сборных Австралии и Камеруна пройдет в четверг, 22 июня, в Санкт-Петербурге. Начало матча — 18:00 по московскому времени.

Австралия и Камерун — аутсайдеры группы В. В первом туре обе команды проиграли: австралийцы уступили сборной Германии со счетом 2:3, а африканцы пропустили два мяча от сборной Чили.