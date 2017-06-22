Кот Ахилл сделал прогноз на матч Австралия — Камерун
Эрмитажный кот Ахилл, выбранный в качестве предсказателя на Кубок конфедераций по футболу 2017 года, сделал прогноз на матч второго тура группового этапа турнира Австралия — Камерун, передает Пятый канал.
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Как уточняет Федеральное агентство новостей (ФАН), организаторы усложнили правила и вместо мисок с едой перед животным поставили два домика с флагами
Австралия и Камерун — аутсайдеры группы В. В первом туре обе команды проиграли: австралийцы уступили сборной Германии со счетом 2:3, а африканцы пропустили два мяча от сборной Чили.
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