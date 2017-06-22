Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30156199/
22 июня 2017, 14:21 | Lenta.Ru

Кот Ахилл сделал прогноз на матч Австралия — Камерун

Эрмитажный кот Ахилл, выбранный в качестве предсказателя на Кубок конфедераций по футболу 2017 года, сделал прогноз на матч второго тура группового этапа турнира Австралия — Камерун, передает Пятый канал.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Как уточняет Федеральное агентство новостей (ФАН), организаторы усложнили правила и вместо мисок с едой перед животным поставили два домика с флагами стран-участниц матча. Кот выбрал дом с австралийской символикой. Встреча сборных Австралии и Камеруна пройдет в четверг, 22 июня, в Санкт-Петербурге. Начало матча — 18:00 по московскому времени.

Австралия и Камерун — аутсайдеры группы В. В первом туре обе команды проиграли: австралийцы уступили сборной Германии со счетом 2:3, а африканцы пропустили два мяча от сборной Чили.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?