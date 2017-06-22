«Криштиану сделал из Васина отбивную». Реакция зарубежных СМИ
Что пишут газеты о матче Россия — Португалия.
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«РОНАЛДУ ВОЗВРАЩАЕТ ПОРТУГАЛИЮ»
Мексиканский корреспондент из AS в подробном отчете о матче отмечает, что наша сборная начала играть в футбол только на 41-й минуте матча.
«На чемпионате мира Россия очень не хочет повторить провальный путь Испании-1982 и ЮАР-2010, когда команды, принимавшие ЧМ, не могли выйти из группы. Матч против Португалии считался очень важной проверкой, но хозяева провалили старт. Карвалью и Бернарду Силва организовали гол для Криштиану, который легко перепрыгнул Кудряшова и пробил Акинфеева. Команда сурового тренера Черчесова начала играть в футбол только на 41-й минуте, но до этого Роналду уже успел сделать отбивную из Васина и едва не забил второй гол. Вообще, Роналду довольно уютно себя чувствовал в матче. В последние полчаса Россия
Сейчас у команды Криштиану остался матч с отчаянными новозеландцами. А дальше придется ждать соперника по полуфиналу. Скорее всего Германию или Чили, — заключает газета.
«ПОРТУГАЛИЯ НЕ УБЕДИЛА»
Испанские журналисты AS считают, что во втором тайме Россия показала блестящую игру.
«Португалия выиграла, но не убедила. Это была победа, которая, скорее всего, дала команде Криштиану билет в полуфинал, но во втором тайме Россия показала блестящую игру. Хозяева действовали жестко, к чему Португалия была не очень готова», — пишет издание.
Так же AS отмечает, что гол в ворота Акинфеева стал для Роналду 32-м в 32-х матчах в 2017 году.
«РОНАЛДУ ПРИБЛИЗИЛ ПОРТУГАЛИЮ К ПОЛУФИНАЛУ»
Газета Marca отмечает игру Роналду уже во втором матче Кубка конфедераций подряд.
«Единственный гол Роналду принес Португалии важную победу над Россией и приблизил ее к полуфиналу. В игре против Мексики Криштиану также был признан лучшим игроком матча, но тогда он покидал поле в расстроенных чувствах. В Москве же все было иначе».
«МЫ НЕ СЛУЧАЙНО ВЫИГРАЛИ EURO»
Португальская A Bola остановилась на словах Роналду сказанных сразу после матча со сборной России.
«Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что признан лучшим игроком. Мы знали, что против России придется трудно, хозяев поддержат трибуны. Мы первый раз в истории выиграли здесь и очень счастливы. Сейчас у нас четыре очка, мы почти достигли цели. Россия показала хороший темп и интенсивность, но мы были лучше и имели больше шансов. У нас молодая команда и отличный тренер, который понимает в футболе все и имеет богатый опыт. Мы не случайно стали чемпионами Европы», — сказал Роналду.
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|21 Июня, 18:00
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|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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