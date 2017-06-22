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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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Новая Зеландия 0
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18.06 завершен Португалия 2
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Португалия 1
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21.06 завершен Мексика 2
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30152485/
22 июня 2017, 10:16 | Чемпионат.com

Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол

Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать.

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Важных вещей, которые мы узнали вчерашним вечером, две. Первая: сборная России способна играть так, что чемпионам Европы приходится тянуть время. Вторая: тренер может делать ошибки с выбором состава, но а) хорошо, когда он умеет их признавать (это случилось); б) эти ошибки лучше видны на фоне того, что глобально мысль тренера ясна и способна приносить результат (это почти случилось).

Оба этих вывода сводятся к одному. Сборная России впервые за последние годы проигрывает не потому что «не достояли», а потому что мы просто хуже уровнем. Разница по исходу между двумя такими поражениями, может, и не видна (хотя я убеждён, что такой подход способен приносить результат), но разница в ощущениях очевидна. «Открытие Арена» неуверенно зааплодировала после финального свистка — неуверенно, потому что мы не слишком привыкли к тому, что проигрывать можно так. Не в мучениях, а в бою.

Да, эта сборная может проигрывать, но она играет в футбол, она не старается отбиться.

И вот это стремление играть лакмусом подбило главную истину. Мы отстаём в футбольном развитии на уровне идей и менталитета. Физически мы можем быть готовы к интенсивной игре, но ментально — как минимум не полностью. Наши ошибки типичны, и все они выскакивают в важных матчах с нежелательностью прыща на лбу тинейджера перед первым свиданием.

Игорь Акинфеев дёргается на выход, замирает, и получается гол — ошибки при оценке выбора позиции для игры по мячу мы видим у наших вратарей постоянно, а за пределами штрафной не играет вообще никто из них. Виктор Васин уходит к боковой под прессингом и не выносит мяч, а передерживает его — не тот ли Васин сыграл так и в дерби со «Спартаком»? Тот же Васин начинает атаку переходом на чужую половину — всё правильно, центральные защитники должны уметь делать это сегодня, но под него не подстраивается никто, и ему приходится возвращаться с мячом на свою половину. Денис Глушаков вынужден идти с мячом на двух соперников, потому что партнёры не создали треугольник — вариантов для паса нет. После штрафного у португальских ворот Александр Самедов падает при контакте с соперником на подборе — в этом эпизоде можно было оставаться на ногах, но это в чемпионате России свистят любой контакт. Здесь же мы получили контратаку, которая чудом не закончилась вторым голом.

Все эти моменты имеют отражение в Премьер-Лиге: то, что мы называем ошибками в нашем чемпионате, определяет разницу в классе на международном уровне. Что мы можем предложить в качестве компенсации: физическое состояние, тренерскую концепцию, заряженность на борьбу в любом эпизоде, сильную психологию. Всё это у сборной Черчесова есть, но для победы над чемпионами Европы этого всё равно мало.

Именно сейчас мы яснее видим, над чем нужно работать, где наши минусы. Но реализовать мы при этом стараемся свои сильные стороны, а когда так происходит, за поражения не бывает стыдно. Даже если мы не выиграем в Казани у Мексики, этот курс должен быть продолжен.

© Ньюстюб
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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