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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30152381/
22 июня 2017, 9:52 | Советский спорт

Ловчев: С Мексикой надо играть только в атаку

Обозреватель «Советского спорта» — о матче Россия — Португалия (0:1) на Кубке конфедераций.

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© РИА "Новости"

«НАШИ БЫЛИ КАКИЕ-ТО ЗАТОРМОЖЕННЫЕ»

Первый тайм мы полностью проиграли. Во-первых, не создали ни одного момента, во-вторых, игроки были какие-то заторможенные. Мы принимали мяч, затем каждый раз поднимали голову и смотрели, кому мы можем отдать передачу. Из-за этого португальцы выглядели мастеровитее и быстрее.

Да, это чемпионы Европы, и мы явно их побаивались. И это привело к голу. Конечно, Кудряшов допустил позиционную ошибку. Но все-таки это Роналду — лучший футболист мира. Или один из двух лучших. К нему нужно внимание, а Кудряшов пустил его за спину. Но самое главное здесь в другом: опытный Акинфеев вроде бы дернулся из ворот, но потом не пошел на выход. Во втором тайме, он также сыграл в одном эпизоде.

Я говорил накануне матча, что за Роналду нужен постоянный присмотр, а он один момент имел, потом — второй. А когда забивал, это был, скажем так, полумомент. Ведь подача-то была обычная. Должны были сыграть защитник и вратарь, а они не сыграли.

Мы нацелили на атаку фланговых игроков — Жиркова и Самедова. Но если Жирков был активен, то Самедова почти не было видно. Но самое главное, что три центральных защитника не могли разобраться — кто и когда отвечает за Роналду. Это очень важно. Потому что еще будут матчи, когда у соперников будет выделяться какой-то игрок и надо будет его закрывать.

«ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ ВЫГЛЯДЕЛИ ЛУЧШЕ»

В перерыве с нашей сборной произошла положительная перемена. Во-первых, вышел Ерохин вместо Шишкина, более оборонительный вариант игры сменился на более атакующий. Я говорил, что нам нужно действовать по типу пружины — убегать в быстрые контратаки. А пружины в первом тайме не получалось, потому что вместо передач вперед, мы пасовали назад. Да и не кому было пасовать вперед. Я говорил, что Полоза надо было выпускать со Смоловым вначале. Тогда можно было рассчитывать на быстрые атаки.

Португальцы немного сбавили во втором тайме, но это не умаляет наших заслуг. По желанию, по активности, минут тридцать второго тайма наша команда выглядела лучше. Мы очень хотели отыграться, хотя и моментов практически не создали. Скорее их можно назвать полумоментами. И хотя Черчесов выпускал атакующих футболистов, моментов фактически у нас не было. К сожалению. Но положительное в том, что мы перестали гонять мяч поперек и стали отвечать атакой на атаку. И в такой игре могли что-то выудить. Но минут за тринадцать до конца мы от такой игры отказались и португальцы взяли мяч под контроль. Наши активизировались лишь в концовке, когда вышел Бухаров. Стали грузить вперед, казалось, что что-то из этого может получиться, но португальцы не допустили ошибки.

Самым активным у нас был Головин, который часто брал на себя игру. Хотя до конца и не доводил. Мог за счет опыта что-то сделать Глушаков, но его почти не было видно.

Вывод такой. В первом тайме мы увидели боязливую сборную России, но во втором мы практически ни в чем не уступали чемпионам Европы. На матч с Мексикой нам надо выходить с одной мыслью — победить. Поэтому играть только в атаку.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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