Ловчев: С Мексикой надо играть только в атаку
Обозреватель «Советского спорта» — о матче Россия — Португалия (0:1) на Кубке конфедераций.
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«НАШИ БЫЛИ
Первый тайм мы полностью проиграли.
Да, это чемпионы Европы, и мы явно их побаивались. И это привело к голу. Конечно, Кудряшов допустил позиционную ошибку. Но
Я говорил накануне матча, что за Роналду нужен постоянный присмотр, а он один момент имел, потом — второй. А когда забивал, это был, скажем так, полумомент. Ведь
Мы нацелили на атаку фланговых игроков — Жиркова и Самедова. Но если Жирков был активен, то Самедова почти не было видно. Но самое главное, что три центральных защитника не могли разобраться — кто и когда отвечает за Роналду. Это очень важно. Потому что еще будут матчи, когда у соперников будет выделяться
«ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ ВЫГЛЯДЕЛИ ЛУЧШЕ»
В перерыве с нашей сборной произошла положительная перемена.
Португальцы немного сбавили во втором тайме, но это не умаляет наших заслуг. По желанию, по активности, минут тридцать второго тайма наша команда выглядела лучше. Мы очень хотели отыграться, хотя и моментов практически не создали. Скорее их можно назвать полумоментами. И хотя Черчесов выпускал атакующих футболистов, моментов фактически у нас не было. К сожалению. Но положительное в том, что мы перестали гонять мяч поперек и стали отвечать атакой на атаку. И в такой игре могли
Самым активным у нас был Головин, который часто брал на себя игру. Хотя до конца и не доводил. Мог за счет опыта
Вывод такой. В первом тайме мы увидели боязливую сборную России, но во втором мы практически ни в чем не уступали чемпионам Европы. На матч с Мексикой нам надо выходить с одной мыслью — победить. Поэтому играть только в атаку.
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти