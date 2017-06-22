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Во встрече второго тура с Новой Зеландией (2:1) Морено получил мышечную травму.

Добавим, что именно гол Морено спас Мексику от поражения в матче первого тура Кубка конфедераций с Португалией (2:2).

Ранее стало известно, что против России не сыграет ещё один защитник сборной Мексики — Карлос Сальседо.