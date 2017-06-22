Защитник сборной Мексики Сальседо не сыграет против России

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Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

Медицинский персонал сборной Мексики находится в постоянном контакте с врачами клуба Сальседо, франкфуртского «Айнтрахта», чтобы выработать самый эффективный метод лечения и восстановления 23-летнего футболиста, сообщает Miseleccion.

Встреча между сборными России и Мексики состоится 24 июня. Мексиканцев в этом матче устроит ничья, россиянам для выхода в плей-офф обязательно нужно побеждать.

На Кубке конфедераций — 2017 Сальседо провёл два матча, оба раза выходя в стартовом составе, но так и не доиграв до конца ни одну из встреч.