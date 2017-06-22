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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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Германия 3
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
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Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30151083/
22 июня 2017, 9:04 | Чемпионат.com

Защитник сборной Мексики Сальседо не сыграет против России

Защитник сборной Мексики Карлос Сальседо не примет участия в матче третьего тура группового этапа с командой России из-за травмы, полученной в игре с Новой Зеландией (2:1).

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Медицинский персонал сборной Мексики находится в постоянном контакте с врачами клуба Сальседо, франкфуртского «Айнтрахта», чтобы выработать самый эффективный метод лечения и восстановления 23-летнего футболиста, сообщает Miseleccion.

Встреча между сборными России и Мексики состоится 24 июня. Мексиканцев в этом матче устроит ничья, россиянам для выхода в плей-офф обязательно нужно побеждать.

На Кубке конфедераций — 2017 Сальседо провёл два матча, оба раза выходя в стартовом составе, но так и не доиграв до конца ни одну из встреч.
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