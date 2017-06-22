Филиппо Индзаги предложили возглавить сборную Албании

На прошлой неделе Джанни Де Бьязи заявил, что в октябре покинет пост главного тренера сборной Албании, который он занимает с 2011 года. Под руководством Де Бьязи сборная Албании сумела выйти на чемпионат Европы — 2016, на котором заняла 3-е место в группе.

В группе G отборочного турнира чемпионата мира — 2018 албанцы после 6 туров занимают 3-ю строчку, отставая на 7 очков от Испании и Италии.