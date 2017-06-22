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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150905/
22 июня 2017, 1:29 | Чемпионат.com

Филиппо Индзаги предложили возглавить сборную Албании

Бывший игрок и тренер «Милана» Филиппо Индзаги, ныне возглавляющий «Венецию», может возглавить сборную Албании. Специалист уже получил соответствующее предложение от местной федерации, утверждает Sky Sport Italia.

На прошлой неделе Джанни Де Бьязи заявил, что в октябре покинет пост главного тренера сборной Албании, который он занимает с 2011 года. Под руководством Де Бьязи сборная Албании сумела выйти на чемпионат Европы — 2016, на котором заняла 3-е место в группе.

В группе G отборочного турнира чемпионата мира — 2018 албанцы после 6 туров занимают 3-ю строчку, отставая на 7 очков от Испании и Италии.
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