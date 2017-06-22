Хименес: сборная Мексики проведет матч против россиян, как последний

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

«Наша цель сейчас — сыграть, как если бы это был для нас последний матч. И мы с таким настроением идем на следующую встречу», — сказал он.

На вопрос, как он оценивает игру своей команды против сборной Новой Зеландии, футболист отметил, что во втором тайме мексиканцы стали играть в более спокойный футбол и их усилий хватило, чтобы одержать победу.