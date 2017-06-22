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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150867/
22 июня 2017, 1:02 | ТАСС

Тренер сборной Мексики по футболу извинился за эмоции в матче с командой Новой Зеландии

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио извинился за то, что не сдержал эмоции в эпизоде, когда был травмирован защитник Карлос Сальседо в матче группового этапа Кубка конфедераций по футболу с командой Новой Зеландией. Об этом Осорио заявил на пресс-конференции.

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© ИТАР-ТАСС

Сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1. Сальсидо получил травму в первом тайме, из-за чего был заменен. Когда он лежал на газоне, новозеландские футболисты продолжали атаковать, что вызвало агрессивную реакцию у Осорио.

«Первое — хотелось бы извиниться перед зрителями за то, что произошло, когда я, по сути, вышел из себя. Мы должны всегда уважать друг друга, играть в откровенный, чистый футбол. Я кричал некоторое время. Посыпались оскорбления в мой адрес на испанском, я думаю, что это делал их ассистент (ассистент главного тренера сборной Новой Зеландии)», — сказал Осорио.

Тренер отказался говорить, что именно ему сказал помощник новозеландского тренера. «Я думаю, что инцидент исчерпан, но он знает про это», — отметил тренер. Ранее главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон на пресс-конференции призвал не акцентировать внимание на этом инциденте и не стал его комментировать.

Осорио выразил удовлетворение игрой своей команды. «Во втором тайме мы существенно улучшили игру. Я горжусь своими ребятами, — отметил он. — Мы могли бы легко забить четыре мяча».

В группе A также выступают сборные России и Португалии, которые свой матч провели ранее в среду, встреча завершилась победой португальцев со счетом 1:0. В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев. В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт-Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.
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21 Июня, 21:00 Зрители 25133 Группа A Фишт
Мексика 2:1
Первый тайм: 0:1
Новая Зеландия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Энтони Хадсон
Голы
54′ Рауль Хименес (М. Фабиан, Х. Акино) 9
72′ Орибе Перальта (Х. Акино) 19
9 Крис Вуд (К. Льюис) 42′
Составы
Альфредо Талавера 12
Нестор Араухо 2
Юрген Дамм 17
Хавьер Акино 20
Джовани дос Сантос 10
Рауль Хименес 9
Орибе Перальта 19
90+6′ Диего Рейес (к) 5
Марко Фабиан 8
33′ Карлос Сальседо 3
68′ Эктор Морено 15
Рафаэль Маркес 4
46′ Освальдо Аланис 23
90+5′ Эктор Эррера 16
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл 90+6′
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл Макглинчи
14 Райан Томас 26′
9 Крис Вуд (к)
16 Дейн Ингам 82′
13 Монти Паттерсон
15 Клейтон Льюис 58′
6 Билл Туилома
11 Марко Рохас 73′
7 Коста Барбароузес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 5
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 5
15 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бакари Гассама (Гамбия)
Боковой судья Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
Боковой судья Марва Рэндж (Кения)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Роберт Вукан (Словения)
  Малан Дьедиу (Сенегал)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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