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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 6,5. Отбил ногами непростой удар Роналду с острого угла, но с близкого расстояния. Парировал одной рукой удар головой Андре Силвы в противоход. Когда забивался мяч, дернулся было вперед и оказался в полупозиции, но в принципе случился гол имени Кудряшова.

ДЖИКИЯ — 5,0. В первом тайме был немного задействован в игре, поскольку португальцы атаковали с креном направо. В начале второго проиграл верховое единоборство Андре Силве. На 74-й минуте заблокировал опасный удар этого нападающего. Рисковал заработать удаление, совершая фол при желтой карточке в пассиве. В концовке едва не направил мяч головой в «девятку».

ВАСИН — 5,5. Снимал верх и ликвидировал опасные забросы, удачно играл на опережение. Проиграл вчистую одно единоборство Роналду, но это все-таки обладатель «Золотого мяча», да и обошлось.

КУДРЯШОВ — 4,5. Неудачный матч защитника, которому часто приходилось противодействовать Роналду. Упустил звездного форвард при голе, хотя мяч летел долго. Заработал на звезде опасный штрафной на 24-й минуте, делал неточные передачи.

САМЕДОВ — 5,5. Был на виду при паре навесов, один из которых не смог завершить в красивым высоком прыжке Смолов.

ГЛУШАКОВ — 5,0. Был активен, но сочетал перехваты с потерями.

ШИШКИН — 5,0. Расположился на позиции опорного полузащитника. Помогал обороне цепкостью, но в атакующих действиях не отметился.

ЕРОХИН — 5,0. Вышел на второй тайм вместо Шишкина. Пару раз хорошо открывался, но не находил оптимальных продолжений.

КОМБАРОВ — 5,0. Испытывал определенные проблемы на фланге, где комбинировали Седрик и Бернарду Силва.

ГОЛОВИН — 6,0. Старался обострять игру, действуя в первом тайме на позиции правого инсайда. Совершил проход вдоль линии штрафной и сделал перспективный прострел на Смолова. После перерыва отодвинулся в опорную зону, где демонстрировал технику.

ЖИРКОВ — 6,0. Остро действовал на позиции левого инсайда. Отодвинулся на позицию левого линейного с выходом Полоза вместо Комбарова. На нем заработал предупреждение Бернарду Силва.

СМОЛОВ — 5,5. В первом тайме оказался в изоляции, хотя имел выгодный момент после прострела Головина, но пробил в касание неточно. После перерыва не дотянулся головой до мяча после комбинации с участием Глушакова и Самедова. Тонко ассистировал Ерохину.

ПОЛОЗ — 5,0. Вышел на замену заряженным на борьбу в период, когда Россия атаковала с использованием навесов, поборолся на фланге — и ушел в тень.

БУХАРОВ — 5,5. Заменил Кудряшова, когда Черчесов уже «свистал всех наверх», и сыграл свой отрезок страстно. Тщетно рассчитывал заработать пенальти.

ПОРТУГАЛИЯ

РУЙ ПАТРИСИУ — 6,0. Его работа свелась к нейтрализации подач верхом во втором тайме. Ведь при 10 ударах по воротам Россия ни разу не попал в створ.

СЕДРИК СУАРИШ — 6,0. Часто подключался вперед, удачно разыгрывая мяч накоротке с Бернарду Силвой.

ПЕПЕ — 6,5. «Воспитанник» Бышовца держался сзади, очевидно, выполняя установку тренера, который опасался контратак. В первом тайме жестко атаковал у линии штрафной площади Жиркова — судья нарушения не усмотрел. Зато получил предупреждение за игру в центре поля рукой.

БРУНУ АЛВЕШ — 6,0. Экс-зенитовец противодействовал Васину при угловых и умело действовал наверху, когда в середине второго тайма хозяева провели ударную 10-минутку.

РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ — 6,5. Сделал выверенный голевой навес на Роналду. Покинул поле в середине второго тайма из-за повреждения.

ЭЛИЗЕУ — 5,5. В концовке россияне прорывались по его флангу.

БЕРНАРДУ СИЛВА — 5,5. Показывал технику, но большей частью в углу поля, подстраховал защитников во время одной из атак.

АДРИЭН СИЛВА — 6,0. Поджимал Шишкина, произвел большой объем работы.

ДАНИЛУ ПЕРЕЙРА — 5,5. Вышел на замену, когда главная задача команды состояла в удержании преимущества.

ВИЛЛИАМ КАРВАЛЬЮ — 5,5. Заслуживал предупреждения за атаку сзади Глушакова.

АНДРЕ ГОМИШ — 6,0. Менялся флангами с Бернарду Силвой. Сделал во втором тайме точный навес на Роналду, который промахнулся из выгодного положения.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ — 7,0. Автор единственного гола, а это уже много. Легко, даже не прыгая, переправил мяч головой в ворота. Не жадничал, ассистируя партнерам. Нанес опасный удар после мастерского обыгрыша один в одного в штрафной площади Васина.

АНДРЕ СИЛВА — 6,0. Во втором тайме был близок к голу, выиграв верховую борьбу у Джикии. Помешал Акинфеев.

ЖЕЛСОН МАРТИНШ — 5,0. Ничем не успел запомниться.