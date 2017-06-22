Акинфеев — 6,5, Криштиану Роналду — 7,0 за матч в Москве
«СЭ» по персоналиям разобрал поражение команды Станислава Черчесова от португальцев на Кубке конфедераций.
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РОССИЯ
АКИНФЕЕВ — 6,5. Отбил ногами непростой удар Роналду с острого угла, но с близкого расстояния. Парировал одной рукой удар головой Андре Силвы в противоход. Когда забивался мяч, дернулся было вперед и оказался в полупозиции, но в принципе случился гол имени Кудряшова.
ДЖИКИЯ — 5,0. В первом тайме был немного задействован в игре, поскольку португальцы атаковали с креном направо. В начале второго проиграл верховое единоборство Андре Силве. На 74-й минуте заблокировал опасный удар этого нападающего. Рисковал заработать удаление, совершая фол при желтой карточке в пассиве. В концовке едва не направил мяч головой в «девятку».
ВАСИН — 5,5. Снимал верх и ликвидировал опасные забросы, удачно играл на опережение. Проиграл вчистую одно единоборство Роналду, но это
КУДРЯШОВ — 4,5. Неудачный матч защитника, которому часто приходилось противодействовать Роналду. Упустил звездного форвард при голе, хотя мяч летел долго. Заработал на звезде опасный штрафной на 24-й минуте, делал неточные передачи.
САМЕДОВ — 5,5. Был на виду при паре навесов, один из которых не смог завершить в красивым высоком прыжке Смолов.
ГЛУШАКОВ — 5,0. Был активен, но сочетал перехваты с потерями.
ШИШКИН — 5,0. Расположился на позиции опорного полузащитника. Помогал обороне цепкостью, но в атакующих действиях не отметился.
ЕРОХИН — 5,0. Вышел на второй тайм вместо Шишкина. Пару раз хорошо открывался, но не находил оптимальных продолжений.
КОМБАРОВ — 5,0. Испытывал определенные проблемы на фланге, где комбинировали Седрик и Бернарду Силва.
ГОЛОВИН — 6,0. Старался обострять игру, действуя в первом тайме на позиции правого инсайда. Совершил проход вдоль линии штрафной и сделал перспективный прострел на Смолова. После перерыва отодвинулся в опорную зону, где демонстрировал технику.
ЖИРКОВ — 6,0. Остро действовал на позиции левого инсайда. Отодвинулся на позицию левого линейного с выходом Полоза вместо Комбарова. На нем заработал предупреждение Бернарду Силва.
СМОЛОВ — 5,5. В первом тайме оказался в изоляции, хотя имел выгодный момент после прострела Головина, но пробил в касание неточно. После перерыва не дотянулся головой до мяча после комбинации с участием Глушакова и Самедова. Тонко ассистировал Ерохину.
ПОЛОЗ — 5,0. Вышел на замену заряженным на борьбу в период, когда Россия атаковала с использованием навесов, поборолся на фланге — и ушел в тень.
БУХАРОВ — 5,5. Заменил Кудряшова, когда Черчесов уже «свистал всех наверх», и сыграл свой отрезок страстно. Тщетно рассчитывал заработать пенальти.
ПОРТУГАЛИЯ
РУЙ ПАТРИСИУ — 6,0. Его работа свелась к нейтрализации подач верхом во втором тайме. Ведь при 10 ударах по воротам Россия ни разу не попал в створ.
СЕДРИК СУАРИШ — 6,0. Часто подключался вперед, удачно разыгрывая мяч накоротке с Бернарду Силвой.
ПЕПЕ — 6,5. «Воспитанник» Бышовца держался сзади, очевидно, выполняя установку тренера, который опасался контратак. В первом тайме жестко атаковал у линии штрафной площади Жиркова — судья нарушения не усмотрел. Зато получил предупреждение за игру в центре поля рукой.
БРУНУ АЛВЕШ — 6,0.
РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ — 6,5. Сделал выверенный голевой навес на Роналду. Покинул поле в середине второго тайма
ЭЛИЗЕУ — 5,5. В концовке россияне прорывались по его флангу.
БЕРНАРДУ СИЛВА — 5,5. Показывал технику, но большей частью в углу поля, подстраховал защитников во время одной из атак.
АДРИЭН СИЛВА — 6,0. Поджимал Шишкина, произвел большой объем работы.
ДАНИЛУ ПЕРЕЙРА — 5,5. Вышел на замену, когда главная задача команды состояла в удержании преимущества.
ВИЛЛИАМ КАРВАЛЬЮ — 5,5. Заслуживал предупреждения за атаку сзади Глушакова.
АНДРЕ ГОМИШ — 6,0. Менялся флангами с Бернарду Силвой. Сделал во втором тайме точный навес на Роналду, который промахнулся из выгодного положения.
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ — 7,0. Автор единственного гола, а это уже много. Легко, даже не прыгая, переправил мяч головой в ворота. Не жадничал, ассистируя партнерам. Нанес опасный удар после мастерского обыгрыша один в одного в штрафной площади Васина.
АНДРЕ СИЛВА — 6,0. Во втором тайме был близок к голу, выиграв верховую борьбу у Джикии. Помешал Акинфеев.
ЖЕЛСОН МАРТИНШ — 5,0. Ничем не успел запомниться.
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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