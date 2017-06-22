Так болели за Россию
Корреспонденты «СЭ» в трех городах — столицах Кубка конфедераций рассказывают о том, как за нашу команду переживали за пределами Москвы.
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Видимо, что-то случилось...
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО «ЕРОХИН — ЗЕНИТОВЕЦ»
Те же, кто добрался до «места встречи», заняли места за столиками под навесом, а самые смелые решили мокнуть посередине
Ближе к перерыву дождик утих, и оптимисты мгновенно связали этот факт с будущими успехами сборной: «Ну, теперь нам попрет!» А пока не «поперло», фанатам оставалось только аплодировать сейвам Акинфеева.
В перерыве столкнулся с парой мексиканцев, которых невесть как занесло в Петербург — их сборная сыграет здесь только в том случае, если доберется до финала.
— Что, боитесь Роналду? — спросили меня. — А мы с ним уже сыграли.
Бояться уже было нечего — надо отыгрываться. По ходу второго тайма питерская погода порадовала солнышком, а сборная — активной игрой. После пары опасных моментов у ворот Руя Патрисиу над
Стоило комментатору назвать Ерохина зенитовцем, как тот ворвался в штрафную и сделал пас под удар Глушакову. Тот не забил, но публике фраза про зенитовца (Ерохин, по данным «СЭ», согласовал контракт с питерцами) понравилась. Во втором тайме болельщики хвалили Глушакова, радовались тому, что во втором тайме прибавил Головин, и ругались на Пепе — по мнению фанатов, португалец симулировал в столкновении с Джикией.
В концовке на ноги вскочили даже те, кто весь матч просидел за столиками:
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КАЗАНЬ: МЕКСИКАНЦЫ ТРЕБОВАЛИ ВЫПУСТИТЬ «ВЫСОКОГО РУССКОГО»
Без сомнений, в Казани такое точно впервые — бары во время матча сборной России битком, но слышна в них в основном только испанская речь. Город наводнен чилийцами (в четверг сборная этой страны играет в столице Татарстана с немцами), а веселые мексиканцы остались на третий матч в группе — как раз с Россией.
За столами мексиканцы и чилийцы сидят вперемешку, но одно их точно объединяет — болеют за нашу сборную!
— Если вы победите Португалию, а мы Новую Зеландию, то в последнем туре в Казани играем вничью, и Португалия едет домой вместе со своим Роналду, — такова стратегия мексиканца Роберто, которого горячо поддержали друзья.
Гол Криштиану они встречают гулом и свистом, а по мере того, как пустели бокалы, оценка игры нашей команды улучшалась. Мексиканцы постоянно переспрашивали произношение русских фамилий: Акинфеев, Головин, Смолов. Именно эта тройка, по их мнению, у России была лучшей.
Во втором тайме весь бар стоит на ногах. Россия взвинтила темп, а гости прилично продвинулись в русском: слово «бей!» звучало каждую минуту. Ближе к концу гости стали интересоваться, есть ли у нас высокий форвард и нельзя ли его выпустить, чтобы грузить с флангов. Выход Бухарова пришелся кстати, его появлению, хоть и видели впервые, обрадовались.
На последнем угловом вместе с нашей сборной в целом и с Джикией в частности били абсолютно все, включая поваров, охранников и официанток. В разочарованных криках утонул звон разбившихся бокалов.
Теперь все решится 24 июня на «Казань-Арене» в матче Россия — Мексика.
Мексиканцы не торопятся домой. Будет еще жарче.
СОЧИ: СУХОЙ ЗАКОН
После нескольких пасмурных дней в самый южный город Кубка конфедераций вернулось солнце. А потому пляжи были забиты отдыхающими с утра до вечера. Вплоть до начала матча Мексика — Новая Зеландия. Жены явно не горели желанием отпускать своих мужей в бары/рестораны. И попытки найти в окрестностях Олимпийского парка место, где люди массово смотрели бы матч сборной России и Португалии, успехом не увенчались.
Были, конечно, небольшие группки. Не фанатов даже, а просто болельщиков. Но поддерживали они команду Черчесова
Куда больше ажиотажа вызвал приезд в Сочи десанта мексиканских фанатов. Весь день шастали они по набережной в своих ярких зеленых нарядах и гигантских сомбреро. Причем совсем молодых среди них не было. Почти все — дядечки за 40. С ними фотографировались и дети, и взрослые. Как с удавами в цирке. Южноамериканцы оказались настолько колоритны и жизнерадостны, что влюбили в себя массу местных. И вечером российские зрители болели в основном именно за Мексику, а не за Новую Зеландию.
Тогда как сами мексиканцы… переживали за Португалию.
— Я за Криштиану! — сказал нам обладатель рекордного по размерам сомбреро. — Почему? А потому, что тогда наш матч с Россией станет решающим. Скучные игры нам не нужны! Нужны битвы и эмоции!
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