Так болели за Россию

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО «ЕРОХИН — ЗЕНИТОВЕЦ»

Фан-зона на Конюшенной площади готовилась принять несколько тысяч болельщиков, но все испортила петербургская погода. Нудный, моросивший с утра дождь к началу матча перешел в ливень. Большинство тех, кто планировал посмотреть матч на огромном экране фан-зоны, остались дома или отправились в бары.

Те же, кто добрался до «места встречи», заняли места за столиками под навесом, а самые смелые решили мокнуть посередине фан-зоны. Ни погода, ни игра команды Станислава Черчесова в первом тайме не радовали. Самым популярным кличем стало не привычное «Россия, вперед!», а «Зонтик убирай!» — адресованное тем, кто встал в первый ряд и перекрыл обзор всем оставшимся за спиной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дождь закончился, но народ не спешит вылезать из под зонтов. <a href="https://t.co/F56ZSB9rGL">pic.twitter.com/F56ZSB9rGL</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/877549340927164416">21 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ближе к перерыву дождик утих, и оптимисты мгновенно связали этот факт с будущими успехами сборной: «Ну, теперь нам попрет!» А пока не «поперло», фанатам оставалось только аплодировать сейвам Акинфеева.

В перерыве столкнулся с парой мексиканцев, которых невесть как занесло в Петербург — их сборная сыграет здесь только в том случае, если доберется до финала.

— Что, боитесь Роналду? — спросили меня. — А мы с ним уже сыграли.

Бояться уже было нечего — надо отыгрываться. По ходу второго тайма питерская погода порадовала солнышком, а сборная — активной игрой. После пары опасных моментов у ворот Руя Патрисиу над фан-зоной наконец-то загремело долгожданное «Россия, вперед!».

Стоило комментатору назвать Ерохина зенитовцем, как тот ворвался в штрафную и сделал пас под удар Глушакову. Тот не забил, но публике фраза про зенитовца (Ерохин, по данным «СЭ», согласовал контракт с питерцами) понравилась. Во втором тайме болельщики хвалили Глушакова, радовались тому, что во втором тайме прибавил Головин, и ругались на Пепе — по мнению фанатов, португалец симулировал в столкновении с Джикией.

В концовке на ноги вскочили даже те, кто весь матч просидел за столиками:

— Ну-жен гол! — неслось над Конюшенной площадью, но все было тщетно — повода для празднования так и не появилось.

КАЗАНЬ: МЕКСИКАНЦЫ ТРЕБОВАЛИ ВЫПУСТИТЬ «ВЫСОКОГО РУССКОГО»

Без сомнений, в Казани такое точно впервые — бары во время матча сборной России битком, но слышна в них в основном только испанская речь. Город наводнен чилийцами (в четверг сборная этой страны играет в столице Татарстана с немцами), а веселые мексиканцы остались на третий матч в группе — как раз с Россией.

За столами мексиканцы и чилийцы сидят вперемешку, но одно их точно объединяет — болеют за нашу сборную!

— Если вы победите Португалию, а мы Новую Зеландию, то в последнем туре в Казани играем вничью, и Португалия едет домой вместе со своим Роналду, — такова стратегия мексиканца Роберто, которого горячо поддержали друзья.

Гол Криштиану они встречают гулом и свистом, а по мере того, как пустели бокалы, оценка игры нашей команды улучшалась. Мексиканцы постоянно переспрашивали произношение русских фамилий: Акинфеев, Головин, Смолов. Именно эта тройка, по их мнению, у России была лучшей.

Во втором тайме весь бар стоит на ногах. Россия взвинтила темп, а гости прилично продвинулись в русском: слово «бей!» звучало каждую минуту. Ближе к концу гости стали интересоваться, есть ли у нас высокий форвард и нельзя ли его выпустить, чтобы грузить с флангов. Выход Бухарова пришелся кстати, его появлению, хоть и видели впервые, обрадовались.

На последнем угловом вместе с нашей сборной в целом и с Джикией в частности били абсолютно все, включая поваров, охранников и официанток. В разочарованных криках утонул звон разбившихся бокалов.

Теперь все решится 24 июня на «Казань-Арене» в матче Россия — Мексика.

Мексиканцы не торопятся домой. Будет еще жарче.

СОЧИ: СУХОЙ ЗАКОН

После нескольких пасмурных дней в самый южный город Кубка конфедераций вернулось солнце. А потому пляжи были забиты отдыхающими с утра до вечера. Вплоть до начала матча Мексика — Новая Зеландия. Жены явно не горели желанием отпускать своих мужей в бары/рестораны. И попытки найти в окрестностях Олимпийского парка место, где люди массово смотрели бы матч сборной России и Португалии, успехом не увенчались.

Были, конечно, небольшие группки. Не фанатов даже, а просто болельщиков. Но поддерживали они команду Черчесова тихо-мирно. И причина этого ясна: на время Кубка конфедераций власти Сочи запретили всяческую продажу алкоголя в районе стадиона «Фишт». А район это большой….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Капитан Мехико,Бэтмехико и Супермехико уверены:"Мексика сыграет с Чили в финале Кубка Конфедераций,а Россия - не попадет в плей-офф" <a href="https://twitter.com/hashtag/MEXNZL?src=hash">#MEXNZL</a> <a href="https://t.co/pY7pzp0a52">pic.twitter.com/pY7pzp0a52</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/877571480426606592">21 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Фан-зоны в городе тоже нет. В глобальном плане курорту оказалось не до сборной России.

Куда больше ажиотажа вызвал приезд в Сочи десанта мексиканских фанатов. Весь день шастали они по набережной в своих ярких зеленых нарядах и гигантских сомбреро. Причем совсем молодых среди них не было. Почти все — дядечки за 40. С ними фотографировались и дети, и взрослые. Как с удавами в цирке. Южноамериканцы оказались настолько колоритны и жизнерадостны, что влюбили в себя массу местных. И вечером российские зрители болели в основном именно за Мексику, а не за Новую Зеландию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Русские фанаты в огромном количестве болеют за мексиканцев!!! Говорят: " С рождения за Мексику" <a href="https://twitter.com/hashtag/MEXNZL?src=hash">#MEXNZL</a> <a href="https://t.co/HfDOVHxbi9">pic.twitter.com/HfDOVHxbi9</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/877587456857604096">21 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тогда как сами мексиканцы… переживали за Португалию.

— Я за Криштиану! — сказал нам обладатель рекордного по размерам сомбреро. — Почему? А потому, что тогда наш матч с Россией станет решающим. Скучные игры нам не нужны! Нужны битвы и эмоции!