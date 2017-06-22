Выше Роналду не прыгнешь

Болельщики скандировали: «Россия!» и аплодировали игрокам нашей команды, шедшим вдоль трибун. Головы у них не были опущены. Что сборная могла — то и сделала. Старалась и проявляла характер? Безусловно. Пыталась отыграться до последней секунды? Несомненно. Но оттого она не переставала быть 63-й в рейтинге ФИФА, игравшей против действующих чемпионов Европы. Студентами, пришедшими на войну с университетской скамьи, против матерых вояк-победителей.

Ключевой для меня показатель матча на «Спартаке» — 10 наших ударов всего при нуле в створ. Активность и рвение — налицо, а явных моментов, эффективности, точности, то есть мастерства международного уровня — нет. И то не вина, а беда российских футболистов. Винить их абсолютно не в чем.

Но рассчитывать на ничью мы могли только при условии большой удачи. Давайте признаем честно: моменты у Португалии, чтобы удвоить счет, были куда более явными, чем у России, чтобы его сравнять. Достаточно вспомнить только чудо-прыжок Игоря Акинфеева, который в своем сотом матче за сборную невообразимым образом среагировал на удар Андре Силвы в противоход с линии вратарской.

А Криштиану Роналду, встреченный трибунами перед игрой, представьте, громче и восторженнее, чем любой российский футболист, в самом начале матча все и решил. Ему для этого не пришлось даже прыгать. После того как Кудряшов при длинной передаче Рафаэла Геррейру потерял позицию и запустил мяч за спину, лучшему игроку мира потребовалось лишь кивнуть с линии вратарской. В том моменте выдернулся вперед, а потом оказался в полупозиции Акинфеев. Хотя ответственность за гол Кудряшова мне кажется гораздо более высокой, а слова Акинфеева о 80 процентах его вины — заслуживающим уважения стремлением капитана морально поддержать партнера. В любом случае, худший из возможных стартов матча Россия — Португалия стал реальностью. Причем гол показался недопустимо легким. Меньше всего хотелось, чтобы такой получилась для чемпионов Европы вся игра.

Тут могло стать совсем худо. Примеров, при которых раньше при таких обстоятельствах наша сборная рассыпалась, в ее истории достаточно. Избежать повторения отчасти помогли собранность и воля, этому коллективу, как мы уже с недавних пор поняли, свойственные. Отчасти — присущий этой Португалии Фернанду Сантуша прагматизм: она принялась хладнокровно играть по счету, не понеслась добивать нашу команду. Это и позволило постепенно прийти в себя от раннего удара.

Но атакой до перерыва дело у России обстояло уныло. Состав тренерский штаб выставил с достаточно ясным (и логичным) акцентом на оборону и на фланги: связки Комбаров — Жирков слева и Самедов — Головин справа были явно нацелены на то, чтобы создавать опасность с краев — в этом и Черчесов после игры признался. Но впервые эта идея во что-то воплотилась в самом конце первого тайма, когда Самедов прострелил на Смолова, а после перерыва целыми отрезками работала совсем неплохо. Второй тайм вообще смотрелся пристойно. Но опять не хватало мастерства.

В таких случаях команду, которая слабее, могут спасти удачный стандарт, навал, рикошет, наконец, пенальти. И когда на последних минутах по черчесовской команде «свистать всех наверх» вместо Кудряшова вышел Бухаров, вероятность такой развязки за счет габаритов и ярости, с которой боролся ростовчанин (Полозу, кстати, ее не хватало), увеличилась в разы. Но судья Рокки не захотел просматривать эпизод с падением Бухарова в штрафной, что вызвало к жизни экран, гневно нарисованный в воздухе руками Черчесова. Впрочем, на пресс-конференции тренер эту тему развивать не стал и вообще оценил судейство благожелательно.

42 759 зрителей не были разочарованы. Россия не сдавалась, устроила штурмовую концовку, Криштиану (люди же и на него пришли посмотреть), в свою очередь, был самим собой. Но прыжка выше головы не случилось, и даже лишний день отдыха и более слабый соперник в первом туре нам не помогли. Все по делу.

Случится ли этот прыжок через три дня в Казани? Судя по тому, как играла Мексика против Португалии, шансов меньше 50 процентов. И дело не только в 17-м месте Мексики в рейтинге ФИФА против 63-го российского. А в качестве футболистов и игры соперника, в которой есть место не только характеру, как у нас, но и обученности, и классу. Пусть даже у Мексики нет Роналду.

Тем не менее такой сборной России, какая предстала во втором тайме против Португалии, хочется сопереживать. И это чувство заставляет надеяться на то, что чудо в Казани — возможно.

Не сомневаюсь, что духом и верой в успех Черчесов поделится с игроками сполна. Осталось только главное и самое сложное. Лучше сыграть в футбол.

Игорь РАБИНЕР.