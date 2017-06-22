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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150816/
22 июня 2017, 1:19 | Р-Спорт

Йоахим Лёв идет за сотой победой: немцы сразятся с чилийцами на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 22 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в Казани в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, по итогам которого в группе B турнира может появиться единоличный лидер.

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Матч Германия — Чили пройдет на «Казань Арене» в среду. Начало игры в 21:00 по московскому времени. После первого тура у обеих команд по три очка.

99 побед Лёва

Для главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва победа в матче первого тура над австралийцами (3:2) стала 99-й в карьере в качестве тренера национальной команды. Он возглавил немецкую сборную в 2006 году, и в среду может стать первым тренером «бундестим» со 100 победными встречами. Но для этого сборной Лева предстоит обыграть чилийцев, которые являются одними из фаворитов Кубка конфедераций. Команда с Алексисом Санчесом и Артуро Видалем в составе первый матч в России также выиграла (у сборной Камеруна — 2:0), и пока по разнице забитых и пропущенных мячей она лидирует в группе B.

«Мы два дня отдыхали после игры с Австралией. Матч с Чили будем совсем другим. Сомнений нет. Австралия была предсказуема для нас по тактике. Мы знали, что будем атаковать, что у нас будет контроль мяча. Чили — непредсказуемая гибкая команда, в которой все хотят забивать. Мы не знаем, какая будет расстановка, и это их сила. Еще у них ментальность победителя, что очень важно», — заявил Лёв журналистам перед игрой.

Уже известно, что в составе сборной Германии в игре с чилийцами на поле выйдет вратарь Марк-Андре тер Штеген, который заменит Бернда Лено. Не исключено, что у немцев будут и другие новые игроки в сравнении с матчем против австралийцев.

«Я придерживаюсь мнения, что нужно использовать всех игроков. И в основе не будет лежать желание победить. (Йозуа) Киммих, (Йонас) Хектор, (Шкодран) Мустафи и (Юлиан) Дракслер будут играть. Но я произведу еще и несколько замен, я посмотрю на других игроков. Я не собираюсь менять игроков на семи или восьми позициях, но на трех-четырех — вполне возможно», — отметил Лёв.

Сборная Чили с Алексисом Санчесом, но без Клаудио Браво

Сборная Чили в предыдущем матче сборных — в товарищеской встрече в 2014 году — проиграла немцам со счетом 0:1. И у победителей Кубка Америки полно желания взять реванш. Игру в Казани пропустит вратарь чилийцев Клаудио Браво, но нападающий Алексис Санчес готов помочь команде.

«Постараемся выявить и использовать слабости сборной Германии, чтобы немцам было тяжело. Это великолепная команда, и нам придется очень постараться, чтобы завтра победить. Мы хорошо готовы физически для этого матча. Нам удалось восстановиться после игры с Камеруном», — заявил главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

Предстоящая игра станет особенной для полузащитника чилийцев Артуро Видаля, который выступает за мюнхенскую «Баварию» и не раз встречался с футболистами сборной Германии в играх бундеслиги.

«Наша команда созрела для того, чтобы доказать, что мы можем добиться больших побед. Мы играли с Германией в 2014-м в товарищеском матче, и то поражение стало для нас переломным моментом. Мы с тех пор играем лучше, агрессивнее и заслужили репутацию сильной команды. Если мы выиграем завтра, то это станет нашим сообщением для всех остальных. Но с Германией будет нелегко. Это, в конце концов, чемпион мира, один из фаворитов Кубка конфедераций. У нее молодая команда, но все игроки выступают в бундеслиге, и она может победить любого», — отметил Видаль на пресс-конференции.

Во втором матче дня в группе В сыграют сборные Австралии и Камеруна, у которых после первого тура очков нет.
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