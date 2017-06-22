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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150815/
22 июня 2017, 1:06 | ТАСС

Кот-оракул Кубка конфедераций из-за дождей сделает предсказание в закрытом помещении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, выбранный петербургским оракулом Кубка конфедераций, сделает в четверг свое второе предсказание относительно исхода матчей. Из-за дождей, пришедших в Петербург на этой неделе, он будет предсказывать победителя матча Австралия — Камерун не в Висячем саду Малого Эрмитажа, а в закрытом помещении — в Каретном сарае, расположенном в Шуваловском проезде.

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© ИТАР-ТАСС

«Ахилл чувствует себя прекрасно и готовится сделать свое второе предсказание, — рассказала ТАСС ветврач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева. — Чтобы не волновать животное и избежать опасности попасть под дождь, предсказания решено перенести в закрытое помещение».

По словам Кондратьевой, для второго предсказания у кота будет больше средств для выражения своего мнения — перед ним будут поставлены две миски с едой, к которым прикрепят флаги стран — участниц матча, а рядом установят кошачьи домики, также с флагами. «Если кот не захочет есть из мисок, он сможет зайти в домик и таким образом выразить суть предсказания», — сказала Кондратьева.

Петербургские коты уже определяли победителей конкурса Евровидения и Олимпийских игр, точность их прогнозов колеблется от 85$ до 100%. Первый прогноз Ахилла сбылся — он предсказал победу сборной России в стартовом матче с командой Новой Зеландии.

Помещение, в котором будет теперь предсказывать хвостатый оракул, — новое музейное пространство, оно располагается под Висячим садом. Оно было застроено в 1840-х годах, в период реконструкции Малого Эрмитажа, когда здесь работал архитектор Василий Стасов, построивший манеж, конюшни и каретный сарай. Долгое время они были закрыты для посетителей и использовались как хранилище фондов, а после создания Реставрационно-хранительского центра в Старой Деревне появилась возможность освободить эти помещения для выставочных целей.

Оракул ищет дом

Белый кот Ахилл с голубыми глазами, промышляющий охотой на мышей в подвалах Эрмитажа, был выбран оракулом Кубка конфедераций как самый общительный и стрессоустойчивый из всех котов музея. По окончании турнира кот будет искать себе владельца.

Кондратьева рассказала, что заявки от желающих взять Ахилла в свой дом продолжают поступать, их уже больше 20, среди претендентов есть как простые петербуржцы, так и медийные лица, в том числе футболисты. «Перед тем, как передать Ахилла новому хозяину, мы проведем собеседование с каждым претендентом, и каждому дадим пообщаться с котом, — сказала Кондратьева. — Окончательный выбор сделает животное».

Коты Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт-Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году «Указ о высылке ко двору котов», по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце. Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа.

В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50−60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.
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