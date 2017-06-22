Хавьер Акино: Матч с командой Новой Зеландии дался непросто футболистам сборной Мексики

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Акино был признан лучшим игроком матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42).

«Я считаю, что это большая работа моей команды, они заслужили этот результат, — сказал Акино. — В первом тайме мы потеряли ритм игры, немного проигрывали в физическом смысле, на втором этаже. Мы постарались во втором тайме работать больше на поле, успокоиться, достичь результата».

«Это был сложный матч, сложная команда, очень сильная и физически, и психологически. Не так просто было выиграть у них», — добавил полузащитник.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.