Дюранте: Новозеландцы хорошо тактически провели первый тайм матча против мексиканцев

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Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. Сборная Новой Зеландии вела в счете после первого тайма.

«Мы забили хороший гол, первый тайм был в тактическом плане хорош. Во втором тайме у нас была возможность забить, но не забили. К концу мы подустали», — сказал он.

По его словам, участие в турнире является хорошим опытом для команды Новой Зеландии, поскольку она проводит матчи с сильными футбольными сборными.