Дюранте: Новозеландцы хорошо тактически провели первый тайм матча против мексиканцев
СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Команда Новой Зеландии хорошо провела первый тайм матча против сборной Мексики с точки зрения тактики, во втором тайме сказалась усталость, не позволившая одержать победу. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Новой Зеландии Эндрю Дюранте.
Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. Сборная Новой Зеландии вела в счете после первого тайма.
«Мы забили хороший гол, первый тайм был в тактическом плане хорош. Во втором тайме у нас была возможность забить, но не забили. К концу мы подустали», — сказал он.
По его словам, участие в турнире является хорошим опытом для команды Новой Зеландии, поскольку она проводит матчи с сильными футбольными сборными.
В следующем туре группы А 24 июня пройдут матчи Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт-Петербург, 18:00). Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборные Камеруна и Австралии сыграют в четверг в матче второго тура групповой стадии Кубка конфедераций по футболу (группа В). Обе команды проиграли в своих стартовых матчах на турнире, и неудачник может лишиться надежд на выход в полуфинал.