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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150727/
22 июня 2017, 0:50 | ТАСС

Осорио: Команда Мексики будет играть против сборной России в атакующий футбол

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды России будет играть в атакующем стиле. Об этом на пресс-конференции после встречи с новозеландцами (2:1) заявил главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио.

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© ИТАР-ТАСС

Матч между сборными Мексики и России пройдет в Казани 24 июня.

«Мы считаем, что сборная России — это очень сильная команда, плюс она будет играть при своих болельщиках. Ее будет сложно победить. Безусловно, мы будем играть в атакующий футбол», — сказал Осорио.

В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:1, а россияне проиграли португальцам — 0:1. В турнирной таблице команды Мексики и Португалии делят первое место, набрав по четыре очка, россияне с тремя баллами идут третьими, новозеландцы, не набрав очков, идут последними и уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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21 Июня, 21:00 Зрители 25133 Группа A Фишт
Мексика 2:1
Первый тайм: 0:1
Новая Зеландия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Энтони Хадсон
Голы
54′ Рауль Хименес (М. Фабиан, Х. Акино) 9
72′ Орибе Перальта (Х. Акино) 19
9 Крис Вуд (К. Льюис) 42′
Составы
Альфредо Талавера 12
Нестор Араухо 2
Юрген Дамм 17
Хавьер Акино 20
Джовани дос Сантос 10
Рауль Хименес 9
Орибе Перальта 19
90+6′ Диего Рейес (к) 5
Марко Фабиан 8
33′ Карлос Сальседо 3
68′ Эктор Морено 15
Рафаэль Маркес 4
46′ Освальдо Аланис 23
90+5′ Эктор Эррера 16
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл 90+6′
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл Макглинчи
14 Райан Томас 26′
9 Крис Вуд (к)
16 Дейн Ингам 82′
13 Монти Паттерсон
15 Клейтон Льюис 58′
6 Билл Туилома
11 Марко Рохас 73′
7 Коста Барбароузес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 5
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 5
15 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бакари Гассама (Гамбия)
Боковой судья Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
Боковой судья Марва Рэндж (Кения)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Роберт Вукан (Словения)
  Малан Дьедиу (Сенегал)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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