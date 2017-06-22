Осорио: Команда Мексики будет играть против сборной России в атакующий футбол
СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды России будет играть в атакующем стиле. Об этом на
пресс-конференции после встречи с новозеландцами (2:1) заявил главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио.
Матч между сборными Мексики и России пройдет в Казани 24 июня.
«Мы считаем, что сборная России — это очень сильная команда, плюс она будет играть при своих болельщиках. Ее будет сложно победить. Безусловно, мы будем играть в атакующий футбол», — сказал Осорио.
В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:1, а россияне проиграли португальцам — 0:1. В турнирной таблице команды Мексики и Португалии делят первое место, набрав по четыре очка, россияне с тремя баллами идут третьими, новозеландцы, не набрав очков, идут последними и уже потеряли шансы на выход в
Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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|21 Июня, 21:00
|Зрители 25133
|Группа A
|Фишт
|Мексика
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Новая Зеландия
Главные тренеры
|Хуан Карлос Осорио
|Энтони Хадсон
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|22
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бакари Гассама (Гамбия)
|Боковой судья
|Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
|Боковой судья
|Марва Рэндж (Кения)
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Роберт Вукан (Словения)
|Малан Дьедиу (Сенегал)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти