Осорио: Команда Мексики будет играть против сборной России в атакующий футбол

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Матч между сборными Мексики и России пройдет в Казани 24 июня.

«Мы считаем, что сборная России — это очень сильная команда, плюс она будет играть при своих болельщиках. Ее будет сложно победить. Безусловно, мы будем играть в атакующий футбол», — сказал Осорио.

В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:1, а россияне проиграли португальцам — 0:1. В турнирной таблице команды Мексики и Португалии делят первое место, набрав по четыре очка, россияне с тремя баллами идут третьими, новозеландцы, не набрав очков, идут последними и уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.