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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150725/
22 июня 2017, 0:45 | ТАСС

Вуд: Сборная Новой Зеландии разочарована результатом матча с командой Мексики

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по футболу разочарована результатом матча Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом журналистам рассказал нападающий новозеландцев Крис Вуд.

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© ИТАР-ТАСС

В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии (2:1).

«Мы разочарованы результатом матча с мексиканцами. У нас было много моментов, чтобы забить, но вместо этого мы не могли попасть по воротам или соперника спасала перекладина. Думаю, что мы провели неплохой матч, могли рассчитывать на абсолютно другой результат», — сказал Вуд.

«Если бы мы играли с Россией также, как против Мексики, результат первого матча мог быть другим. У нас получались неплохие контратаки, мы часто имели много пространства впереди, но на завершающей стадии нам чего-то не хватало. В последнем матче мы постараемся порадовать наших болельщиков, хотя это будет трудно сделать», — отметил он.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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21 Июня, 21:00 Зрители 25133 Группа A Фишт
Мексика 2:1
Первый тайм: 0:1
Новая Зеландия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Энтони Хадсон
Голы
54′ Рауль Хименес (М. Фабиан, Х. Акино) 9
72′ Орибе Перальта (Х. Акино) 19
9 Крис Вуд (К. Льюис) 42′
Составы
Альфредо Талавера 12
Нестор Араухо 2
Юрген Дамм 17
Хавьер Акино 20
Джовани дос Сантос 10
Рауль Хименес 9
Орибе Перальта 19
90+6′ Диего Рейес (к) 5
Марко Фабиан 8
33′ Карлос Сальседо 3
68′ Эктор Морено 15
Рафаэль Маркес 4
46′ Освальдо Аланис 23
90+5′ Эктор Эррера 16
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл 90+6′
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл Макглинчи
14 Райан Томас 26′
9 Крис Вуд (к)
16 Дейн Ингам 82′
13 Монти Паттерсон
15 Клейтон Льюис 58′
6 Билл Туилома
11 Марко Рохас 73′
7 Коста Барбароузес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 5
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 5
15 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бакари Гассама (Гамбия)
Боковой судья Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
Боковой судья Марва Рэндж (Кения)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Роберт Вукан (Словения)
  Малан Дьедиу (Сенегал)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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