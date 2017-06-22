«Сборную России наказали за ошибку»

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«Нельзя рассуждать о везении»

Полузащитник сборной России Александр Самедов, который создал много опасных моментов у ворот Португалии прокомментировал «Газете.Ru» поражение с минимальным счетом.

— Многие пришли к выводу, — и это говорилось на послематчевой пресс-конференции — что сборная России продемонстрировала хороший футбол, и совсем немного не хватило для более удовлетворительного результата. Может быть, фортуна сегодня не была на нашей стороне?

— Шансы, конечно, были, но это такой уровень, где нельзя рассуждать о везении. Мы играли против очень сильной мастеровитой команды. Они нас наказали за ошибку, а мы своими шансами не воспользовались. Надо разобраться в случившемся и готовиться к следующей игре.

— Что стало причиной того, что сборная заиграла во втором тайме намного сильнее?

— Мы проигрывали, и ситуация требовала того, чтобы мы заиграли увереннее — надо было идти вперед большими силами. Понятно, что в таких случаях оголяешь тылы, и опасность получить контратаку возрастает. Конечно, они у португальцев были, но это часть футбола, а нам надо было рисковать.

— Вы играли против одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, который стал автором единственного мяча. Каковы ваши впечатления от его игры, и насколько зависима от него сборная?

— Это великий мастер, и именно он забил победный мяч. Португалия — классная команда в принципе, так что не знаю насколько она зависима от Роналду. Я не могу сказать, было бы нам легче без него или труднее. Это футбол — у них есть Роналду, который забил победный гол. У нас есть свои проблемы, которые надо решить. У нас впереди матч с Мексикой, и нам надо двигаться вперед.

— Что можно будет противопоставить Мексике, которая исповедует латиноамериканский футбол, отличающийся от европейского?

— У нас есть два дня до матча. До этого мы готовились к Португалии, а теперь будем готовиться к мексиканцам. У нас есть тренерский штаб, который нам все расскажет и покажет.

«Роналду даже не выпрыгивал»

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев объяснил «Газете.Ru», почему капитан португальцев Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира.

— Что послужило причиной слабой игры команды в первом тайме? Это можно списать на счет нервов?

— Я не вижу никаких нервов. В первые минуты были видны агрессия и стремление нашей команды, но гол, который забила Португалия, смешал нам все карты.

Цитата Физическое состояние российских игроков позволило переломить во второй половине ход встречи. И это наша заслуга.

— Как оцените игру нашей команды в обороне против одного из лучших футболистов мира Роналду?

— Гол легко пропустили. Все началось с обычного перевода с одного фланга на другой, и россияне не успели накрыть подающего игрока, и потом наши защитники взять под присмотр атакующих игроков. Роналду даже не выпрыгивал, а с места забивал мяч, потому что он все видел: мяч, свою позицию, всех защитников, вратаря. Он все идеально рассчитал, что и подтверждает, что он лучший в мире.

— Как вы считаете, исход матча — это везение Португалии во втором тайме, или победа на классе?

— На нашей сборной сказалась та планомерная подготовка, которую она вела к турниру. Физическое состояние российских игроков позволило переломить во второй половине ход встречи. И это наша заслуга. Но португальцы играли, отталкиваясь от того преимущества, которое они получили в первом тайме, и смогли удержать победный результат.

«За такое выступление не стыдно»

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о матче Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Португалии.

— Как оцените игру, которую показала сборная России в матче с португальцами?

— Игру сборной России оцениваю высоко, несмотря на то, что наши футболисты проиграли. За такое выступление не стыдно. Особенно во втором тайме. В этом игровом отрезке команда Станислава Черчесова была на высоте. И не стоит забывать, что сборная Португалии — достаточно сильный соперник.

— Чего ждете от следующего матча против Мексики?

— Я думаю, что теперь надо ждать победы. Другой возможности оказаться в полуфинале у нас нет. Поэтому, в последнем поединке группового этапа нам необходимо набирать три очка.

— Сегодня с небольшими оговорками на стадионе был аншлаг. Однако, это первый случай, когда стадион настолько заполнен на Кубке конфедераций. Довольны в целом посещаемостью турнира?

— В целом мы довольны. Потому что такой уровень достаточно высок для Кубков конфедераций. Однако вы понимаете, что на этот турнир ходят в основном россияне. То есть наши болельщики по сути поддерживают сборные других стран. Поэтому фанаты приезжих команд должны задать себе вопрос, почему они не приехали поддержать своих футболистов. Ведь мы пришли поддержать их коллективы. Как видите, на те игры, в которых не принимает участие национальная команда России, приходит по 32 тысячи человек. Если к этому добавить не приехавших болельщиков каждой из сборных, которые участвуют в соревнованиях, на нашем турнире был бы тотальный аншлаг.

— Как в целом, по вашему мнению, проходит Кубок конфедераций?

— В целом, я доволен, как проходят соревнования. У нас нет никаких фундаментальных проблем. Не было никаких нареканий со стороны ФИФА. Конечно, есть отдельные моменты, которые мы учтем при организации чемпионата мира. Впрочем, не стоит загадывать, ведь турнир находится в своем развитии, надо все довести до конца. У нас впереди еще полторы недели. На данный момент все в порядке. Стучим по дереву.