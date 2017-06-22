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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
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1/2 финала
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150574/
22 июня 2017, 0:00 | ТАСС

Мексиканских болельщиков попросили не выражаться на матчах Кубка конфедераций

СОЧИ, 21 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Группа мексиканских болельщиков у стадиона «Фишт» в Сочи перед матчем со сборной Новой Зеландии развернула обращение, в котором попросила коллег не выражаться во время игр Кубка конфедераций, дабы избежать дисквалификации команды, передает корреспондент ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, проходившей в Сочи, присутствовало 25 133 зрителя.

«Просим со всей серьезностью относиться к нашим песням, когда вратарь соперника ловит мяч. Просим учитывать возможные последствия которые могут оказаться серьезными. Если мы продолжим вести себя таким образом, мы проиграем матч. Если прервут матч или тебя выгонят со стадиона, проиграешь ты и проиграют все [остальные болельщики]», — говорится в обращении.

Авторы обращаются к болельщику, который «чувствует и проживает каждый год нашей сборной, кто не сомневается в победе европейского чемпионата и кто не считает важным стоимость путешествия в Россию».

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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21 Июня, 21:00 Зрители 25133 Группа A Фишт
Мексика 2:1
Первый тайм: 0:1
Новая Зеландия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Энтони Хадсон
Голы
54′ Рауль Хименес (М. Фабиан, Х. Акино) 9
72′ Орибе Перальта (Х. Акино) 19
9 Крис Вуд (К. Льюис) 42′
Составы
Альфредо Талавера 12
Нестор Араухо 2
Юрген Дамм 17
Хавьер Акино 20
Джовани дос Сантос 10
Рауль Хименес 9
Орибе Перальта 19
90+6′ Диего Рейес (к) 5
Марко Фабиан 8
33′ Карлос Сальседо 3
68′ Эктор Морено 15
Рафаэль Маркес 4
46′ Освальдо Аланис 23
90+5′ Эктор Эррера 16
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл 90+6′
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл Макглинчи
14 Райан Томас 26′
9 Крис Вуд (к)
16 Дейн Ингам 82′
13 Монти Паттерсон
15 Клейтон Льюис 58′
6 Билл Туилома
11 Марко Рохас 73′
7 Коста Барбароузес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 5
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 5
15 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бакари Гассама (Гамбия)
Боковой судья Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
Боковой судья Марва Рэндж (Кения)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Роберт Вукан (Словения)
  Малан Дьедиу (Сенегал)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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