Мексиканских болельщиков попросили не выражаться на матчах Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, проходившей в Сочи, присутствовало 25 133 зрителя.

«Просим со всей серьезностью относиться к нашим песням, когда вратарь соперника ловит мяч. Просим учитывать возможные последствия которые могут оказаться серьезными. Если мы продолжим вести себя таким образом, мы проиграем матч. Если прервут матч или тебя выгонят со стадиона, проиграешь ты и проиграют все [остальные болельщики]», — говорится в обращении.

Авторы обращаются к болельщику, который «чувствует и проживает каждый год нашей сборной, кто не сомневается в победе европейского чемпионата и кто не считает важным стоимость путешествия в Россию».