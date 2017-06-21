Тренер Хадсон разочарован поражением Новой Зеландии от Мексики в матче Кубка конфедераций

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Мексиканцы в среду обыграли со счетом 2:1 новозеландцев в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42).

«Я глубоко разочарован результатом. Вы знаете, мы закончили этот матч, я посчитал, что наша команда показала замечательный результат. В первой половине игры мы были сильнейшей командой. После встречи все были глубоко разочарованы, мы считали, что могли добиться лучшего результата», — сказал Хадсон.

Он отметил, что очень гордится своими подопечными. «Это было невероятное шоу, которое заставляет меня испытывать гордость», — рассказал тренер, отметив, что теперь команде надо «хорошие выступления превратить в результат».

«Я могу гарантировать, что никто этого не ожидал, все говорили, что у нас нулевые шансы. Я бы лучше поговорил о том, насколько хорошо показали себя все игроки. В первой половине матча мы были доминирующей командой, вне всякого сомнения», — добавил Хадсон.