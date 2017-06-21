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Согласно цифровым показателям наша команда временами выглядела очень неплохо и местами провела замечательную игру. Причем в некоторых компонентах преимущество россиян над чемпионами Европы было даже явным.

55 — 45. С таким перевесом в процентном отношении сборная России превзошла соперника во владении мячом после перерыва. Наибольший прирост дал отрезок с 60-й по 75-ю минуту, в котором наша команда распоряжалась мячом 77% игрового времени.

17 — 14. Количество быстрых атак. После Euro-2016 повелось считать, что Португалия — контратакующая команда, однако в этом матче постулат не подтвердился. Возможно, потому, что португальцам вполне хватало и небыстрых атак.

73 — 40. Следующие показатели нужно приводить в ряд. Во втором тайме российская сборная сделала 276 точных пасов, тогда как их соперник только 227. В процентах получилось 84 на 79 в пользу хозяев Кубка конфедераций. А в точности ключевых передач (направленных в штрафную и на ударные позиции) превосходство наших наблюдалось на протяжении всей встречи: 8 — 6, в процентах 73 — 40.

10 из 11. Еще о передачах. У всех игроков стартового состава сборной России, кроме Джикии, процент точных передач выше 80. В то же время среди португальцев всего лишь четверо, включая вратаря, имеют показатель выше 80. Криштиану Роналду в эту когорту не входит, у него 74%. А у Джикии — 75.

92%. Самым точным распасовщиком, однако, стал португалец Андре Силва — 92%. Особо восхищает тот факт, что из 48 его передач только 8 шли поперек поля или назад, остальные были направлены на конструктив.

6:1 и 1:6. В единоборствах Португалия превзошла нас на две головы, выиграв 93 и проиграв только 74. Счет в дуэлях Пепе — Смолов и Бруну Алвеш — Смолов — 8:1 и 6:1 соответственно. У сборной России в этом аспекте блистал Васин. Защитник ЦСКА справился не только с Андре Силвой — 6:1, но и с самим Роналду — 3:2!

0. Ни одного удара в створ сборная России так и не нанесла. Чаще всех это пытался сделать Смолов — 4 раза. У португальцев традиционно больше всех «настрелял» Роналду — 6. Три его удара попали в створ, один из них решил исход игры.

21. Самое популярное взаимодействие в нашей команде в рамках этого матча — Кудряшов + Жирков. Они отдали друг другу 21 передачу. Но и здесь Криштиану нас обскакал: его связка с Бернарду Силвой наклепала 23 передачи. Голевых, правда, среди них не было, но кому от этого легче?