Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30150525/
21 июня 2017, 23:50 | Спорт-Экспресс

Васин — Роналду — 3:2. 8 фактов о матче Россия — Португалия

Любопытные числа игры Кубка конфедераций в Москве по статистике InStat.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/17

Согласно цифровым показателям наша команда временами выглядела очень неплохо и местами провела замечательную игру. Причем в некоторых компонентах преимущество россиян над чемпионами Европы было даже явным.

55 — 45. С таким перевесом в процентном отношении сборная России превзошла соперника во владении мячом после перерыва. Наибольший прирост дал отрезок с 60-й по 75-ю минуту, в котором наша команда распоряжалась мячом 77% игрового времени.

17 — 14. Количество быстрых атак. После Euro-2016 повелось считать, что Португалия — контратакующая команда, однако в этом матче постулат не подтвердился. Возможно, потому, что португальцам вполне хватало и небыстрых атак.

73 — 40. Следующие показатели нужно приводить в ряд. Во втором тайме российская сборная сделала 276 точных пасов, тогда как их соперник только 227. В процентах получилось 84 на 79 в пользу хозяев Кубка конфедераций. А в точности ключевых передач (направленных в штрафную и на ударные позиции) превосходство наших наблюдалось на протяжении всей встречи: 8 — 6, в процентах 73 — 40.

10 из 11. Еще о передачах. У всех игроков стартового состава сборной России, кроме Джикии, процент точных передач выше 80. В то же время среди португальцев всего лишь четверо, включая вратаря, имеют показатель выше 80. Криштиану Роналду в эту когорту не входит, у него 74%. А у Джикии — 75.

92%. Самым точным распасовщиком, однако, стал португалец Андре Силва — 92%. Особо восхищает тот факт, что из 48 его передач только 8 шли поперек поля или назад, остальные были направлены на конструктив.

6:1 и 1:6. В единоборствах Португалия превзошла нас на две головы, выиграв 93 и проиграв только 74. Счет в дуэлях Пепе — Смолов и Бруну Алвеш — Смолов — 8:1 и 6:1 соответственно. У сборной России в этом аспекте блистал Васин. Защитник ЦСКА справился не только с Андре Силвой — 6:1, но и с самим Роналду — 3:2!

0. Ни одного удара в створ сборная России так и не нанесла. Чаще всех это пытался сделать Смолов — 4 раза. У португальцев традиционно больше всех «настрелял» Роналду — 6. Три его удара попали в створ, один из них решил исход игры.

21. Самое популярное взаимодействие в нашей команде в рамках этого матча — Кудряшов + Жирков. Они отдали друг другу 21 передачу. Но и здесь Криштиану нас обскакал: его связка с Бернарду Силвой наклепала 23 передачи. Голевых, правда, среди них не было, но кому от этого легче?
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Мексиканских болельщиков попросили не выражаться на матчах Кубка конфедераций

Мексиканских болельщиков попросили не выражаться на матчах Кубка конфедераций

СОЧИ, 21 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Группа мексиканских болельщиков у стадиона «Фишт» в Сочи перед матчем со сборной Новой Зеландии развернула обращение, в котором попросила коллег не выражаться во время игр Кубка конфедераций, дабы избежать дисквалификации команды, передает корреспондент ТАСС.
Еще 7 новостей   Все новости
19 июня

В Петербурге эксперимент ФИФА провалился

"Королевский клуб" без короля. Где начнет сезон Роналду

Громкое назначение в РФПЛ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?