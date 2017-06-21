Сборная России по футболу отменила тренировку на стадионе ЦСКА в четверг
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Сборная России отменила тренировку на стадионе ЦСКА в Москве, запланированную на четверг, вместо нее пройдет восстановительное занятие в спортзалах в отеле, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
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Сборная России в среду во втором туре группового этапа Кубка конфедераций проиграла в Москве команде Португалии со счетом 0:1.
Восстановительная тренировка в отеле будет закрытой для СМИ. Во второй половине дня сборная вылетит в Казань, где 24 июня в заключительном матче группового этапа турнира сыграет с командой Мексики.
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