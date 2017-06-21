Сборная России по футболу отменила тренировку на стадионе ЦСКА в четверг

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Сборная России в среду во втором туре группового этапа Кубка конфедераций проиграла в Москве команде Португалии со счетом 0:1.

Восстановительная тренировка в отеле будет закрытой для СМИ. Во второй половине дня сборная вылетит в Казань, где 24 июня в заключительном матче группового этапа турнира сыграет с командой Мексики.