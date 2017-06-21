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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150522/
21 июня 2017, 23:49 | Р-Спорт

Сборная России по футболу отменила тренировку на стадионе ЦСКА в четверг

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Сборная России отменила тренировку на стадионе ЦСКА в Москве, запланированную на четверг, вместо нее пройдет восстановительное занятие в спортзалах в отеле, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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© РИА "Новости"
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Сборная России в среду во втором туре группового этапа Кубка конфедераций проиграла в Москве команде Португалии со счетом 0:1.

Восстановительная тренировка в отеле будет закрытой для СМИ. Во второй половине дня сборная вылетит в Казань, где 24 июня в заключительном матче группового этапа турнира сыграет с командой Мексики.
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