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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150521/
21 июня 2017, 23:43 | Р-Спорт

Крышанов и Ильинский не вошли в состав сборной России на 1-й этап Евролиги

МОСКВА, 21 июн — Р-Спорт. Полевые игроки Николай Крышанов из московского «Локомотива», Алексей Ильинский из петербургского «Кристалл» и голкипер Максим Роговский из московского ЦСКА не вошли в окончательный состав сборной России по пляжному футболу на первый этап Евролиги, сообщает Beachsoccerrussia.

Первый этап Евролиги пройдет с 23 по 25 июня в Сербии.

Окончательный состав сборной России на турнир выглядит следующим образом:

вратари — Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский (Кристалл);.

полевые игроки — Алексей Макаров, Антон Шкарин, Егор Шайков, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Владислав Аксёнов («Строгино»).
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