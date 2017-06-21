Крышанов и Ильинский не вошли в состав сборной России на 1-й этап Евролиги
МОСКВА, 21 июн —
Р-Спорт. Полевые игроки Николай Крышанов из московского «Локомотива», Алексей Ильинский из петербургского «Кристалл» и голкипер Максим Роговский из московского ЦСКА не вошли в окончательный состав сборной России по пляжному футболу на первый этап Евролиги, сообщает Beachsoccerrussia.
Первый этап Евролиги пройдет с 23 по 25 июня в Сербии.
Окончательный состав сборной России на турнир выглядит следующим образом:
вратари — Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский (Кристалл);.
полевые игроки — Алексей Макаров, Антон Шкарин, Егор Шайков, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Владислав Аксёнов («Строгино»).
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