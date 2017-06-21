Крышанов и Ильинский не вошли в состав сборной России на 1-й этап Евролиги

19 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сборные Беларуси, Азербайджана, Литвы и Турции разыграют главный приз международного турнира по пляжному футболу «Кубок дружбы», который пройдет в Витебске с 30 июня по 2 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» Беларуси (АФПФ) Алексей Сычев.