Теперь нам нужна победа или чудо. Как Мексика выиграла у Новой Зеландии
Сборная Мексики одержала победу над Новой Зеландией, сыграв без нескольких важных фигур, в том числе бомбардира Хавьера Эрнандеса.
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Техника против физической силы
В матче Мексика — Новой Зеландия российские болельщики, пришедшие на сочинский стадион «Фишт», должны были поддержать команду Энтони Хадсона. Сборную России устраивал в
— Новозеландцы сильны атлетизмом и духом. В
— Многие думают, что игра с Португалией — самая сложная для нас на групповом этапе. Но я не согласен. С Новой Зеландией будет даже сложнее, поскольку этот соперник обладает очень крепким характером, — поддержал тренера полузащитник Эктор Эррера.
Мексика теряет Сальседо
Сперва показалось, что Осорио скопировал план на игру у Станислава Черчесова. Мексиканцы действовали с тремя центральными защитниками и несколько раз попробовали быстро доставить мяч вперёд на двух нападающих (Рауля Хименеса и Орибе Перальту) длинными передачами. Но у новозеландцев теперь уже не было таких дыр в обороне, как на арене «Санкт-Петербург». Кроме того, команда Хадсона явно прислушалась к словам критиков, удивлявшихся недостатку агрессии у сборной Новой Зеландии. Против мексиканцев представители Океании очень жёстко шли в стыки, используя отмеченное Осорио превосходство в физических качествах.
Контроль мяча тоже приносил минимум плодов сборной Мексики. Связи между игроками группы атаки были разорваны, очевидно, в том числе и
Головной болью для защитников сборной Мексики стал высокий нападающий новозеландцев Крис Вуд. Забросы на него постоянно создавали напряжение у ворот Альфредо Талаверы. Вуд должен был открывать счёт на исходе трети матча: игрок «Лидса» остался один возле цели и бил в упор, однако Талавера совершил блестящий сейв. Этот эпизод спровоцировал конфликт между тренерами команд. Дело в том, что в борьбе с Вудом получил травму Карлос Сальседо, который лежал на газоне, когда новозеландец атаковал ворота. Осорио очень эмоционально доказывал Хадсону, что его «столб» отмахнулся от защитника и призывал помнить о принципах
После травмы партнёра мексиканцы на
Повтор есть, виновных нет
Жареный петух клюнул — и сборная Мексики завелась, перестроилась, добавила в командной скорости. После перерыва мяч у мексиканцев стал ходить значительно лучше, а вскрывать оборону противника они продолжили через активных крайних игроков. Хурхен Дамм справа и особенно Акино слева не единожды переигрывали своих оппонентов, делая передачи в штрафную Стефана Мариновича. Команда Осорио била по воротам, подбирала мяч и пыталась разыграть его в толпе защитников. Наконец, Рауль Хименес забил красивый гол. Однако счёта 1:1 не было бы, если бы Вуд не запорол очередной момент. В обороне сборной Мексики периодически гуляет ветер, защитники допускают промахи при создании офсайда. Возможно, сборная России накажет мексиканцев за беспорядок, а вот Вуд в убойной позиции действительно сыграл как деревянный.
В целом качество футбола оставляло желать лучшего. Эта игра разве что результативностью напоминала встречу Мексика — Португалия. Похоже, стадион в Сочи вообще будет театром открытого футбола, ведь до этого здесь пять мячей забили австралийцы с немцами. Можно было принимать ставки, что произойдёт раньше: Осорио выпустит Чичарито или Хадсон уберёт с поля «сырого» Ингэма. Как ни странно, при 1:1 напрашивающихся замен не произошло. Тренер новозеландцев дождался того, что Акино опять легко разобрался на фланге с 18-летним игроком «Брисбен Роар» и ассистировал Перальте.
Сборная Новой Зеландии, надо отдать ей должное, не опустила рук, билась до финального свистка. Имела возможности спасти ничью. Под занавес матча возник конфликт, который едва не завершился массовой дракой. Судья Папа Гассама из Гамбии пошёл смотреть повтор, чтобы найти самых горячих в заварушке, но
Результат игры российских болельщиков
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|21 Июня, 21:00
|Зрители 25133
|Группа A
|Фишт
|Мексика
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2:1
Первый тайм: 0:1
|Новая Зеландия
|Хуан Карлос Осорио
|Энтони Хадсон
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|5
|22
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бакари Гассама (Гамбия)
|Боковой судья
|Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
|Боковой судья
|Марва Рэндж (Кения)
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Роберт Вукан (Словения)
|Малан Дьедиу (Сенегал)
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