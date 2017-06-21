Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

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В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42), лучшим игроком матча был признан полузащитник мексиканцев Хавьер Акино.

В концовке встречи главный судья матча Бакари Гассама из Гамбии был вынужден воспользоваться системой видеопомощи арбитрам. В добавленное время после нарушения мексиканца Эктора Эрреры на новозеландце Майкле Боксолле возникла потасовка между футболистами. Гассама сам решил просмотреть эпизод, чтобы определить игроков, которым необходимо показать желтые карточки, в итоге предупреждения получили мексиканцы Диего Рейес и Джованни дос Сантос, а также Боксолл.

На 68-й минуте в составе сборной Мексики на поле появился защитник Рафаэль Маркес. Он стал вторым в списке самых возрастных игроков в истории турнира (38 лет и четыре месяца). Самым возрастным футболистом на Кубке конфедераций является бывший вратарь сборной Туниса Али Бумнижель, выходивший на поле в 2005 году в возрасте 39 лет и двух месяцев.

В группе A также выступают сборные России и Португалии, которые свой матч провели ранее в среду. Встреча завершилась победой португальцев — 1:0. В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев.