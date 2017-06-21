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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150378/
21 июня 2017, 23:12 | ТАСС

Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, проходившей в Сочи, присутствовало 25 133 зрителя.

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© ИТАР-ТАСС

В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42), лучшим игроком матча был признан полузащитник мексиканцев Хавьер Акино.

В концовке встречи главный судья матча Бакари Гассама из Гамбии был вынужден воспользоваться системой видеопомощи арбитрам. В добавленное время после нарушения мексиканца Эктора Эрреры на новозеландце Майкле Боксолле возникла потасовка между футболистами. Гассама сам решил просмотреть эпизод, чтобы определить игроков, которым необходимо показать желтые карточки, в итоге предупреждения получили мексиканцы Диего Рейес и Джованни дос Сантос, а также Боксолл.

На 68-й минуте в составе сборной Мексики на поле появился защитник Рафаэль Маркес. Он стал вторым в списке самых возрастных игроков в истории турнира (38 лет и четыре месяца). Самым возрастным футболистом на Кубке конфедераций является бывший вратарь сборной Туниса Али Бумнижель, выходивший на поле в 2005 году в возрасте 39 лет и двух месяцев.

В группе A также выступают сборные России и Португалии, которые свой матч провели ранее в среду. Встреча завершилась победой португальцев — 1:0. В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика — Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия — Португалия (Санкт-Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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21 Июня, 21:00 Зрители 25133 Группа A Фишт
Мексика 2:1
Первый тайм: 0:1
Новая Зеландия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Энтони Хадсон
Голы
54′ Рауль Хименес (М. Фабиан, Х. Акино) 9
72′ Орибе Перальта (Х. Акино) 19
9 Крис Вуд (К. Льюис) 42′
Составы
Альфредо Талавера 12
Нестор Араухо 2
Юрген Дамм 17
Хавьер Акино 20
Джовани дос Сантос 10
Рауль Хименес 9
Орибе Перальта 19
90+6′ Диего Рейес (к) 5
Марко Фабиан 8
33′ Карлос Сальседо 3
68′ Эктор Морено 15
Рафаэль Маркес 4
46′ Освальдо Аланис 23
90+5′ Эктор Эррера 16
1 Стефан Маринович
3 Деклан Уинн
5 Майкл Боксалл 90+6′
20 Томми Смит
22 Эндрю Дюрант
8 Майкл Макглинчи
14 Райан Томас 26′
9 Крис Вуд (к)
16 Дейн Ингам 82′
13 Монти Паттерсон
15 Клейтон Льюис 58′
6 Билл Туилома
11 Марко Рохас 73′
7 Коста Барбароузес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 5
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 5
15 Фолы 18
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бакари Гассама (Гамбия)
Боковой судья Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
Боковой судья Марва Рэндж (Кения)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Роберт Вукан (Словения)
  Малан Дьедиу (Сенегал)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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