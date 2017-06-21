Новозеландец Майкл Боксалл совершал проход к воротам, но был придержан за футболку Диего Рейесом, после чего началась потасовка, в которой были задействованы все игроки.

Изначально главный судья Бакари Гассама не показал карточек футболистам, но после подсказки отправился на просмотр видеоповтора момента. Зачинщики драки получили по желтой карточке.

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