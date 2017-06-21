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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150375/
21 июня 2017, 23:24 | Спорт-Экспресс

Массовая драка в матче Мексика — Новая Зеландия. Видео

На последних минутах матча группового турнира Кубка конфедераций-2017 Мексика — Новая Зеландия произошла массовая драка.

Новозеландец Майкл Боксалл совершал проход к воротам, но был придержан за футболку Диего Рейесом, после чего началась потасовка, в которой были задействованы все игроки.

Изначально главный судья Бакари Гассама не показал карточек футболистам, но после подсказки отправился на просмотр видеоповтора момента. Зачинщики драки получили по желтой карточке.
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