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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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Новая Зеландия 0
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Новая Зеландия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150167/
21 июня 2017, 22:41 | Спорт-Экспресс

Акинфеев — 6,0, Криштиану Роналду — 7,0 за матч в Москве

«СЭ» по персоналиям разобрал поражение команды Станислава Черчесова от португальцев на Кубке конфедераций.

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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 6,0. Отбил ногами непростой удар Роналду с острого угла, но с близкого расстояния. Парировал одной рукой удар головой Андре Силвы в противоход. Когда забивался мяч, дернулся было вперед и оказался в полупозиции, но в принципе случился гол имени Кудряшова.

ДЖИКИЯ — 5,0. В первом тайме был немного задействован в игре, поскольку португальцы атаковали с креном направо. В начале второго проиграл верховое единоборство Андре Силве. На 74-й минуте заблокировал опасный удар этого нападающего. Рисковал заработать удаление, совершая фол при желтой карточке в пассиве. В концовке едва не направил мяч головой в «девятку».

ВАСИН — 5,5. Снимал верх и ликвидировал опасные забросы, удачно играл на опережение. Проиграл вчистую одно единоборство Роналду, но это все-таки обладатель «Золотого мяча», да и обошлось.

КУДРЯШОВ — 4,5. Неудачный матч защитника, которому часто приходилось противодействовать Роналду. Упустил звездного форвард при голе, хотя мяч летел долго. Заработал на звезде опасный штрафной на 24-й минуте, делал неточные передачи.

САМЕДОВ — 5,5. Был на виду при паре навесов, один из которых не смог завершить в красивым высоком прыжке Смолов.

ГЛУШАКОВ — 5,0. Был активен, но сочетал перехваты с потерями.

ШИШКИН — 5,0. Расположился на позиции опорного полузащитника. Помогал обороне цепкостью, но в атакующих действиях не отметился.

ЕРОХИН — 5,0. Вышел на второй тайм вместо Шишкина. Пару раз хорошо открывался, но не находил оптимальных продолжений.

КОМБАРОВ — 5,0. Испытывал определенные проблемы на фланге, где комбинировали Седрик и Бернарду Силва.

ГОЛОВИН — 6,0. Старался обострять игру, действуя в первом тайме на позиции правого инсайда. Совершил проход вдоль линии штрафной и сделал перспективный прострел на Смолова. После перерыва отодвинулся в опорную зону, где демонстрировал технику.

ЖИРКОВ — 6,0. Остро действовал на позиции левого инсайда. Отодвинулся на позицию левого линейного с выходом Полоза вместо Комбарова. На нем заработал предупреждение Бернарду Силва.

СМОЛОВ — 5,5. В первом тайме оказался в изоляции, хотя имел выгодный момент после прострела Головина, но пробил в касание неточно. После перерыва не дотянулся головой до мяча после комбинации с участием Глушакова и Самедова. Тонко ассистировал Ерохину.

ПОЛОЗ — 5,0. Вышел на замену заряженным на борьбу в период, когда Россия атаковала с использованием навесов, поборолся на фланге — и ушел в тень.

БУХАРОВ — 5,5. Заменил Кудряшова, когда Черчесов уже «свистал всех наверх», и сыграл свой отрезок страстно. Тщетно рассчитывал заработать пенальти.

ПОРТУГАЛИЯ

РУЙ ПАТРИСИУ — 6,0. Его работа свелась к нейтрализации подач верхом во втором тайме. Ведь при 10 ударах по воротам Россия ни разу не попал в створ.

СЕДРИК СУАРИШ — 6,0. Часто подключался вперед, удачно разыгрывая мяч накоротке с Бернарду Силвой.

ПЕПЕ — 6,0. «Воспитанник» Бышовца держался сзади, очевидно, выполняя установку тренера, который опасался контратак. В первом тайме жестко атаковал у линии штрафной площади Жиркова — судья нарушения не усмотрел. Зато получил предупреждение за игру в центре поля рукой.

БРУНУ АЛВЕШ — 6,0 Экс-зенитовец противодействовал Васину при угловых и умело действовал наверху, когда в середине второго тайма хозяева провели ударную 10-минутку.

РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ — 6,5. Сделал выверенный голевой навес на Роналду. Покинул поле в середине второго тайма из-за повреждения.

ЭЛИЗЕУ — 5,5. В концовке россияне прорывались по его флангу.

БЕРНАРДУ СИЛВА — 5,5. Показывал технику, но большей частью в углу поля, подстраховал защитников во время одной из атак.

АДРИЭН СИЛВА — 6,0. Поджимал Шишкина, произвел большой объем работы.

ДАНИЛУ ПЕРЕЙРА — 5,5. Вышел на замену, когда главная задача команды состояла в удержании преимущества.

ВИЛЛИАМ КАРВАЛЬЮ — 5,5. Заслуживал предупреждения за атаку сзади Глушакова.

АНДРЕ ГОМИШ — 6,0. Менялся флангами с Бернарду Силвой. Сделал во втором тайме точный навес на Роналду, который промахнулся из выгодного положения.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ — 7,0. Автор единственного гола, а это уже много. Легко, даже не прыгая, переправил мяч головой в ворота. Не жадничал, ассистируя партнерам. Нанес опасный удар после мастерского обыгрыша один в одного в штрафной площади Васина.

АНДРЕ СИЛВА — 6,0. Во втором тайме был близок к голу, выиграв верховую борьбу у Джикии. Помешал Акинфеев.

ЖЕЛСОН МАРТИНШ — 5,0. Ничем не успел запомниться.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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