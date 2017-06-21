Пепе: Матч со сборной России был важен и значим для португальцев
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Матч Кубка конфедераций по футболу со сборной России был важен и значим для команды Португалии. Такое мнение журналистам высказал португальский защитник Пепе.
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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.
«Мы знали, насколько значима эта игра, я хотел бы отметить работу всей команды. Соперник доставил немало проблем, но мы смогли победить. Мы играли против хозяина турнира, в футболе иногда необходимо терпеть. Мы максимально серьезно отнеслись к игре, знали ее важность, приложили все усилия, чтобы победить», — сказал Пепе.
«Мы сконцентрированы на турнире, мы тут впервые и заслужили здесь играть. А Криштиану Роналду тоже хочет создать праздник для португальцев», — добавил футболист.
Ранее португальцы в Казани сыграли вничью с командой Мексики со счетом 2:2. Турнир завершится 2 июля.
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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