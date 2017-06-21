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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30150081/
21 июня 2017, 22:46 | Спорт-Экспресс

Акинфеев не виноват! Колонка Малафеева

Колонка экс-вратаря о сборной России.

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Видимо, что-то случилось...

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Да, проиграли. Но давайте будем оптимистами: сборная провела достойный второй тайм, боролась до конца в каждом эпизоде и до последнего сохраняла шанс на ничью. Правда, явных голевых моментов наши так и не создали — были страсть, желание, но не более того. Как обычно на высоком уровне сыграл Акинфеев — именно его выделю среди россиян. Заодно поздравляю Игоря с сотым матчем в составе национальной команды. Он еще начинал выступления на взрослом уровне, а я уже понимал: этот человек имеет все шансы стать первым номером сборной на долгие годы. Уже тогда, в начале 2000-х, легко мог представить, что Акинфеев выбьет сотку.

После финального свистка началось активное обсуждение, есть ли вина голкипера в пропущенном мяче. Я считаю, что ее нет. Да, в какой-то степени Игорь не выручил — чуть вышел из ворот, чтобы сократить угол обстрела, но, если бы остался на линии, то, вероятно, мяч попал бы ему в руки. Тем не менее, Акинфеев находился там, где и должен был — просто не успел среагировать. Но мало кто из вратарей в той ситуации мог бы что-то сделать, ведь позиция у Криштиану была убойной.

После матча с Новой Зеландией я в своей колонке написал, что сборной нужно рисковать. Но в среду этого, увы, не наблюдалось. Даже появление второго форварда по ходу второго тайма — заранее обдуманное решение. Кроме того, игроки не брали инициативу на себя. Я не говорю о дриблинге: в обводку-то шли, но Португалия — не та сборная, против которой можно все время финтить.

В обороне сборная смотрелась уверенно только местами. Да, были моменты, когда за счет плотности удавалось нейтрализовывать Роналду, лишать его пространства. Но, в целом, защита сейчас не такая мощная, как раньше. Нет Березуцких и Игнашевича, у которых есть явный козырь — опыт. Чтобы не дать сопернику выпрыгнуть у тебя за спиной и пробить головой, достаточно просто выбирать верную позицию, а для и нужен опыт, чего нынешней обороне недостает. Но я все равно не стану поддерживать тех, кто хочет вернуть ветеранов ЦСКА — тренеру виднее. У нас любят сослагательное наклонение — а если бы Березуцкие, а если бы Аршавин, а если бы Кержаков… В свои лучшие годы Березуцкие с Игнашевичем принесли бы большую пользу, а сейчас — не могу сказать.

У нас нет звездных имен, но мы растем. Смолова и Бухарова не так давно хаяли, а сейчас оба постоянно играют. О ряде футболистов многие не слышали до этого года, Васина хулили. Но перспектива есть, футболисты не выглядят мальчиками для битья даже на фоне Португалии. Хотя Португалия-2004, на мой взгляд, была сильнее — особенно если судить по результату. Но Роналду, видимо, постарел: через 13 лет ему удалось только один гол забить, а тогда — два!

В целом, мне не стыдно за матч. Мы уступаем в индивидуальном мастерстве португальцам, но наш общекомандный уровень не намного ниже. Поэтому я лишь отчасти согласен с президентом РФС Виталием Мутко, который сказал, что Португалия — это принципиально другой уровень. Наши футболисты не выступают в топ-клубах, поэтому им тяжело. Но не могу сказать, что Россия не соответствует уровню Кубка конфедераций и чемпионата мира. Конечно, нам есть над чем работать. Если бы каждый превзошел себя, то сейчас говорил бы о другом результате.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
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