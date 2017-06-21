Акинфеев не виноват! Колонка Малафеева

Да, проиграли. Но давайте будем оптимистами: сборная провела достойный второй тайм, боролась до конца в каждом эпизоде и до последнего сохраняла шанс на ничью. Правда, явных голевых моментов наши так и не создали — были страсть, желание, но не более того. Как обычно на высоком уровне сыграл Акинфеев — именно его выделю среди россиян. Заодно поздравляю Игоря с сотым матчем в составе национальной команды. Он еще начинал выступления на взрослом уровне, а я уже понимал: этот человек имеет все шансы стать первым номером сборной на долгие годы. Уже тогда, в начале 2000-х, легко мог представить, что Акинфеев выбьет сотку.

После финального свистка началось активное обсуждение, есть ли вина голкипера в пропущенном мяче. Я считаю, что ее нет. Да, в какой-то степени Игорь не выручил — чуть вышел из ворот, чтобы сократить угол обстрела, но, если бы остался на линии, то, вероятно, мяч попал бы ему в руки. Тем не менее, Акинфеев находился там, где и должен был — просто не успел среагировать. Но мало кто из вратарей в той ситуации мог бы что-то сделать, ведь позиция у Криштиану была убойной.

После матча с Новой Зеландией я в своей колонке написал, что сборной нужно рисковать. Но в среду этого, увы, не наблюдалось. Даже появление второго форварда по ходу второго тайма — заранее обдуманное решение. Кроме того, игроки не брали инициативу на себя. Я не говорю о дриблинге: в обводку-то шли, но Португалия — не та сборная, против которой можно все время финтить.

В обороне сборная смотрелась уверенно только местами. Да, были моменты, когда за счет плотности удавалось нейтрализовывать Роналду, лишать его пространства. Но, в целом, защита сейчас не такая мощная, как раньше. Нет Березуцких и Игнашевича, у которых есть явный козырь — опыт. Чтобы не дать сопернику выпрыгнуть у тебя за спиной и пробить головой, достаточно просто выбирать верную позицию, а для и нужен опыт, чего нынешней обороне недостает. Но я все равно не стану поддерживать тех, кто хочет вернуть ветеранов ЦСКА — тренеру виднее. У нас любят сослагательное наклонение — а если бы Березуцкие, а если бы Аршавин, а если бы Кержаков… В свои лучшие годы Березуцкие с Игнашевичем принесли бы большую пользу, а сейчас — не могу сказать.

У нас нет звездных имен, но мы растем. Смолова и Бухарова не так давно хаяли, а сейчас оба постоянно играют. О ряде футболистов многие не слышали до этого года, Васина хулили. Но перспектива есть, футболисты не выглядят мальчиками для битья даже на фоне Португалии. Хотя Португалия-2004, на мой взгляд, была сильнее — особенно если судить по результату. Но Роналду, видимо, постарел: через 13 лет ему удалось только один гол забить, а тогда — два!