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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149971/
21 июня 2017, 22:26 | Спорт-Экспресс

Роман Орещук: Заплатил за билет 14 тысяч. А нас гонят как стадо баранов!

Экс-спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» возмущен организацией матча Кубка конфедераций Россия — Португалия.

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— В твиттере вы написали после игры: «Чтобы я еще раз пошел на футбол с такой организацией, да ни за что в жизни». Можете разъяснить, что случилось?

— После матча, чтобы нам пройти к дороге, к машинам, нужно прошагать полтора километра! Вы представляете? Люди идут, плюются. Мы плетемся, всех гонят в один ряд, только в одну сторону. Зачем — непонятно! А ведь могли сразу со стадиона уйти и влево, и вправо, да куда угодно.

— Почему вас гонят в одном направлении?

— Если бы я знал. Нас гонят как стадо баранов! Все болельщики «кипят», уже прошли полтора километра. Что за отношение к людям? Можно было выйти в любую сторону… Люди просятся, чтобы их пропустили.

— Что вам говорят полицейские?

— Один вообще сказал, что это все придумал Инфантино. Мол, все вопросы к президенту ФИФА. Везде кордоны, даже остановиться не разрешают. Говорят, чтобы постоянно двигались вперед. Тут даже женщине плохо стало, а ей все равно говорят, чтобы она шла вперед. Это как понимать?! Дурдом какой-то.

— А что было до матча?

— Я заходил на стадион один час 20 минут. Такая вот очередина. Пока всех не проверят, не пощупают сумку, никого не пускают. Это как понимать?! И все кивают на ФИФА. Это не наш закон. Не думаю, что российские чиновники заставили бы болельщиков так себя чувствовать. Но мы же не стадо баранов!

Мне нужно было сразу после игры дойти до машины 800 метров, а теперь придется протопать аж три километра!

— Теперь на стадион ни на ногой?

— Я заплатил за билет 14 тысяч, сидел под крышей. Билет первой категории. Больше часа заходил на стадион, а теперь кругами хожу вокруг арены. Я за такие деньги по телевизору футболу посмотрю. Я пошел с маленьким ребенком. Каково ему идти три с половиной километра? Что это за отношение? Болеем за сборную всей душой и телом. А после матча все идут и плюются из-за такой организации. И говорят: «Да нафиг оно все нужно! Чтобы потом кругами ходить»?
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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