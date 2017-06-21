Роман Орещук: Заплатил за билет 14 тысяч. А нас гонят как стадо баранов!
Экс-спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» возмущен организацией матча Кубка конфедераций Россия — Португалия.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— В твиттере вы написали после игры: «Чтобы я еще раз пошел на футбол с такой организацией, да ни за что в жизни». Можете разъяснить, что случилось?
— После матча, чтобы нам пройти к дороге, к машинам, нужно прошагать полтора километра! Вы представляете? Люди идут, плюются. Мы плетемся, всех гонят в один ряд, только в одну сторону. Зачем — непонятно! А ведь могли сразу со стадиона уйти и влево, и вправо, да куда угодно.
— Почему вас гонят в одном направлении?
— Если бы я знал. Нас гонят как стадо баранов! Все болельщики «кипят», уже прошли полтора километра. Что за отношение к людям? Можно было выйти в любую сторону… Люди просятся, чтобы их пропустили.
— Что вам говорят полицейские?
— Один вообще сказал, что это все придумал Инфантино. Мол, все вопросы к президенту ФИФА. Везде кордоны, даже остановиться не разрешают. Говорят, чтобы постоянно двигались вперед. Тут даже женщине плохо стало, а ей все равно говорят, чтобы она шла вперед. Это как понимать?! Дурдом
— А что было до матча?
— Я заходил на стадион один час 20 минут. Такая вот очередина. Пока всех не проверят, не пощупают сумку, никого не пускают. Это как понимать?! И все кивают на ФИФА. Это не наш закон. Не думаю, что российские чиновники заставили бы болельщиков так себя чувствовать. Но мы же не стадо баранов!
Мне нужно было сразу после игры дойти до машины 800 метров, а теперь придется протопать аж три километра!
— Теперь на стадион ни на ногой?
— Я заплатил за билет 14 тысяч, сидел под крышей. Билет первой категории. Больше часа заходил на стадион, а теперь кругами хожу вокруг арены. Я за такие деньги по телевизору футболу посмотрю. Я пошел с маленьким ребенком. Каково ему идти три с половиной километра? Что это за отношение? Болеем за сборную всей душой и телом. А после матча все идут и плюются
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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