Роман Орещук: Заплатил за билет 14 тысяч. А нас гонят как стадо баранов!

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— В твиттере вы написали после игры: «Чтобы я еще раз пошел на футбол с такой организацией, да ни за что в жизни». Можете разъяснить, что случилось?

— После матча, чтобы нам пройти к дороге, к машинам, нужно прошагать полтора километра! Вы представляете? Люди идут, плюются. Мы плетемся, всех гонят в один ряд, только в одну сторону. Зачем — непонятно! А ведь могли сразу со стадиона уйти и влево, и вправо, да куда угодно.

— Почему вас гонят в одном направлении?

— Если бы я знал. Нас гонят как стадо баранов! Все болельщики «кипят», уже прошли полтора километра. Что за отношение к людям? Можно было выйти в любую сторону… Люди просятся, чтобы их пропустили.

— Что вам говорят полицейские?

— Один вообще сказал, что это все придумал Инфантино. Мол, все вопросы к президенту ФИФА. Везде кордоны, даже остановиться не разрешают. Говорят, чтобы постоянно двигались вперед. Тут даже женщине плохо стало, а ей все равно говорят, чтобы она шла вперед. Это как понимать?! Дурдом какой-то.

— А что было до матча?

— Я заходил на стадион один час 20 минут. Такая вот очередина. Пока всех не проверят, не пощупают сумку, никого не пускают. Это как понимать?! И все кивают на ФИФА. Это не наш закон. Не думаю, что российские чиновники заставили бы болельщиков так себя чувствовать. Но мы же не стадо баранов!

Мне нужно было сразу после игры дойти до машины 800 метров, а теперь придется протопать аж три километра!

— Теперь на стадион ни на ногой?