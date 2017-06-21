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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149963/
21 июня 2017, 22:13 | ТАСС

Сборная России по футболу поздравила Акинфеева с сотым матчем за команду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России поздравили голкипера и капитана Игоря Акинфеева, который провел сотый матч в составе национальной команды против португальцев на Кубке конфедераций. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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Сборная России проиграла португальцам на стадионе «Спартак» со счетом 0:1. «Игорь провел отличный матч, хотя в плане результата порадовать его не смогли. Но команда в раздевалке его поздравила с этим достижением и подарила соответствующий презент», — сказал Мутко.

Акинфеев стал пятым игроком, которому удалось провести 100 и более матчей за национальную сборную. Ранее данной отметки смогли достичь партнер Акинфеева по ЦСКА защитник Сергей Игнашевич (120), бывший защитник московского «Спартака» Виктор Онопко (113), обладатель приза лучшему футболисту года — 1975 («Золотой мяч») Олег Блохин (112) и еще один защитник ЦСКА Василий Березуцкий (101). При этом он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки в сборной (31 год и 74 дня).

Акинфеев выступает за сборную с 2004 года. Он является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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