Сборная России по футболу поздравила Акинфеева с сотым матчем за команду

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Сборная России проиграла португальцам на стадионе «Спартак» со счетом 0:1. «Игорь провел отличный матч, хотя в плане результата порадовать его не смогли. Но команда в раздевалке его поздравила с этим достижением и подарила соответствующий презент», — сказал Мутко.

Акинфеев стал пятым игроком, которому удалось провести 100 и более матчей за национальную сборную. Ранее данной отметки смогли достичь партнер Акинфеева по ЦСКА защитник Сергей Игнашевич (120), бывший защитник московского «Спартака» Виктор Онопко (113), обладатель приза лучшему футболисту года — 1975 («Золотой мяч») Олег Блохин (112) и еще один защитник ЦСКА Василий Березуцкий (101). При этом он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки в сборной (31 год и 74 дня).

Акинфеев выступает за сборную с 2004 года. Он является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.