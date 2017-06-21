«Россия — вперед»: как Санкт-Петербург под дождем болел за наших
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотни петербуржцев и гостей города под проливным дождем поддерживали сборную России, в упорной борьбе уступившей с минимальным счетом команде Португалии. Игра собрала в северной столице жителей различных городов страны: от Магадана и Кемерово до Выборга. О том как Санкт-Петербург в среду «болел» за команду Станислава Черчесова в материале ТАСС.
Гимн с «Хором Турецкого»
Главным местом футбольных страстей в
Перед прямой трансляцией матча собравшиеся вместе с «Хором Турецкого» исполнили гимн России. «Вот она — настоящая поддержка сборной, под проливным дождем», — подчеркнул руководитель музыкального коллектива Михаил Турецкий.
Запущенный зрителям мяч с его автографом достался Алексею Орлову из Магадана. «Я специально приехал в Санкт- Петербург, чтобы посмотреть футбол. Только ради этого. Конечно, погода не очень, но ничего, прорвемся», — сказал Алексей ТАСС.
Ошибка Забиваки
Символ предстоящего в 2018 году чемпионата мира волк Забивака без колебаний предсказал победу сборной России. Большинство болельщиков также надеялись на подобный исход.
«Главное в атаку не лететь, а играть строго на контратаках. И Криштиану Роналду держать, без него португальцы не сильнее России», — дал прогноз на предстоящую игру житель
Именно Роналду стал «обидчиком» сборной России, на восьмой минуте забив мяч в ворота Игоря Акинфеева.
«Ошибка защитника, — сказал в перерыве президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов, комментировавший игру в открытой студии. — Побеждает тот, кто выигрывает единоборства. Надо быть дерзкими, взять матч, просто идти напролом. Все команды, которые играют дома, на своем поле знают, что за ними стоит 12-й игрок [болельщики].
После матча
«Эта наша национальная забава — добавлять остроты соревнованиям. С Мексикой будем биться только на победу. Не может быть такого, чтобы у себя дома сборная России не прошла групповой этап. Ждем третьего матча», — сказал ТАСС болельщик Дмитрий из Выборга.
После матча комментатор Орлов отметил, что команды показали разный уровень игры, а португальцы были более техничными.
«Надо набираться опыта. Нет игрока, способного дать пас, надо возвращать Аршавина. Подходы были к воротам португальцев, но не было завершающего удара», — сказал он.
Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России выступают команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В первой игре россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2). В другом квартете действующим чемпионам мира немцам противостоят сборные Чили, Австралии и Камеруна.
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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