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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149962/
21 июня 2017, 22:15 | ТАСС

«Россия — вперед»: как Санкт-Петербург под дождем болел за наших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотни петербуржцев и гостей города под проливным дождем поддерживали сборную России, в упорной борьбе уступившей с минимальным счетом команде Португалии. Игра собрала в северной столице жителей различных городов страны: от Магадана и Кемерово до Выборга. О том как Санкт-Петербург в среду «болел» за команду Станислава Черчесова в материале ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС
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Гимн с «Хором Турецкого»

Главным местом футбольных страстей в Санкт-Петербурге стала Конюшенная площадь. Здесь организована фан-зона, где собрались российские болельщики. Сильный дождь не помешал им поддержать свою команду.

Перед прямой трансляцией матча собравшиеся вместе с «Хором Турецкого» исполнили гимн России. «Вот она — настоящая поддержка сборной, под проливным дождем», — подчеркнул руководитель музыкального коллектива Михаил Турецкий.

Запущенный зрителям мяч с его автографом достался Алексею Орлову из Магадана. «Я специально приехал в Санкт- Петербург, чтобы посмотреть футбол. Только ради этого. Конечно, погода не очень, но ничего, прорвемся», — сказал Алексей ТАСС.

Ошибка Забиваки

Символ предстоящего в 2018 году чемпионата мира волк Забивака без колебаний предсказал победу сборной России. Большинство болельщиков также надеялись на подобный исход.

«Главное в атаку не лететь, а играть строго на контратаках. И Криштиану Роналду держать, без него португальцы не сильнее России», — дал прогноз на предстоящую игру житель Санкт-Петербурга Михаил Горохов.

Именно Роналду стал «обидчиком» сборной России, на восьмой минуте забив мяч в ворота Игоря Акинфеева.

«Ошибка защитника, — сказал в перерыве президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов, комментировавший игру в открытой студии. — Побеждает тот, кто выигрывает единоборства. Надо быть дерзкими, взять матч, просто идти напролом. Все команды, которые играют дома, на своем поле знают, что за ними стоит 12-й игрок [болельщики].

После матча

«Эта наша национальная забава — добавлять остроты соревнованиям. С Мексикой будем биться только на победу. Не может быть такого, чтобы у себя дома сборная России не прошла групповой этап. Ждем третьего матча», — сказал ТАСС болельщик Дмитрий из Выборга.

После матча комментатор Орлов отметил, что команды показали разный уровень игры, а португальцы были более техничными.

«Надо набираться опыта. Нет игрока, способного дать пас, надо возвращать Аршавина. Подходы были к воротам португальцев, но не было завершающего удара», — сказал он.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России выступают команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В первой игре россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2). В другом квартете действующим чемпионам мира немцам противостоят сборные Чили, Австралии и Камеруна.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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