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Гимн с «Хором Турецкого»

Главным местом футбольных страстей в Санкт-Петербурге стала Конюшенная площадь. Здесь организована фан-зона, где собрались российские болельщики. Сильный дождь не помешал им поддержать свою команду.

Перед прямой трансляцией матча собравшиеся вместе с «Хором Турецкого» исполнили гимн России. «Вот она — настоящая поддержка сборной, под проливным дождем», — подчеркнул руководитель музыкального коллектива Михаил Турецкий.

Запущенный зрителям мяч с его автографом достался Алексею Орлову из Магадана. «Я специально приехал в Санкт- Петербург, чтобы посмотреть футбол. Только ради этого. Конечно, погода не очень, но ничего, прорвемся», — сказал Алексей ТАСС.

Ошибка Забиваки

Символ предстоящего в 2018 году чемпионата мира волк Забивака без колебаний предсказал победу сборной России. Большинство болельщиков также надеялись на подобный исход.

«Главное в атаку не лететь, а играть строго на контратаках. И Криштиану Роналду держать, без него португальцы не сильнее России», — дал прогноз на предстоящую игру житель Санкт-Петербурга Михаил Горохов.

Именно Роналду стал «обидчиком» сборной России, на восьмой минуте забив мяч в ворота Игоря Акинфеева.

«Ошибка защитника, — сказал в перерыве президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов, комментировавший игру в открытой студии. — Побеждает тот, кто выигрывает единоборства. Надо быть дерзкими, взять матч, просто идти напролом. Все команды, которые играют дома, на своем поле знают, что за ними стоит 12-й игрок [болельщики].

После матча

«Эта наша национальная забава — добавлять остроты соревнованиям. С Мексикой будем биться только на победу. Не может быть такого, чтобы у себя дома сборная России не прошла групповой этап. Ждем третьего матча», — сказал ТАСС болельщик Дмитрий из Выборга.

После матча комментатор Орлов отметил, что команды показали разный уровень игры, а португальцы были более техничными.

«Надо набираться опыта. Нет игрока, способного дать пас, надо возвращать Аршавина. Подходы были к воротам португальцев, но не было завершающего удара», — сказал он.

Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России выступают команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В первой игре россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2). В другом квартете действующим чемпионам мира немцам противостоят сборные Чили, Австралии и Камеруна.