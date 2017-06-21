Гилерме: сборная России по футболу должна выходить в полуфинал Кубка конфедераций

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В среду сборная России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России, проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Единственный мяч во встрече, которая прошла на московском стадионе «Спартак», забил Криштиану Роналду.

«С Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты. Нам надо отдохнуть и понять, что мы не правильно сделали. Самое главное — мы должны понимать, что это наш последний шанс, поскольку нам надо выходить в следующую фазу турнира», — сказал Гилерме.

С командой Мексики россияне сыграют 24 июня в Казани. В это же день португальцы встретятся с новозеландцами. Турнир завершится 2 июля.