Гилерме: Сборная России по футболу должна выходить в полуфинал Кубка конфедераций
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России в заключительном матче группового этапа с командой Мексики должна добиваться результата, который позволит ей выйти в полуфинал Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной России Маринато Гилерме.
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В среду сборная России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России, проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Единственный мяч во встрече, которая прошла на московском стадионе «Спартак», забил Криштиану Роналду.
«С Мексикой мы будем стараться играть, как и сегодня, до последней минуты. Нам надо отдохнуть и понять, что мы не правильно сделали. Самое главное — мы должны понимать, что это наш последний шанс, поскольку нам надо выходить в следующую фазу турнира», — сказал Гилерме.
С командой Мексики россияне сыграют 24 июня в Казани. В это же день португальцы встретятся с новозеландцами. Турнир завершится 2 июля.
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти