Олег Романцев: Поражение от Португалии может принести пользу сборной в будущем

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— Начнем с того, что Кубок Конфедераций стал еще и полигоном для испытания системы видеоповторов. Как вы относитесь к новшеству?

— Двумя руками за! Спросите любого тренера, пострадавшего либо из-за ошибок арбитра, либо из-за судейского произвола — и услышите то же самое. Когда в хоккее ввели видеопросмотры, я сразу подумал: почему бы не использовать это и в футболе. Вспоминаю чемпионат мира в Японии, когда во встрече с хозяевами защитник в первом тайме руками завалил в штрафной Игоря Семшова. А немецкий арбитр Мерк — ноль внимания! Хотя на табло во время повтора только слепой мог не увидеть, что это был чистый пенальти. Кстати, после того случая и вплоть до окончания чемпионата спорные моменты игры больше на табло не появлялись.

— Противники видеоповторов считают, что остановками игры и паузами будет убита зрелищность футбола.

— Не думаю. Это сейчас, на стадии эксперимента, все кажется таким мрачным. А когда удастся отработать механизм взаимодействия видиоассистентов с главным арбитром, все войдет в свою колею. И удастся избежать таких чудовищных ошибок, какая случилась, скажем, в скандальном матче отборочного турнира чемпионата мира в 2009 году во встрече сборных Франции и Ирландии. Помните: тогда в дополнительное время Тьерри Анри подыграл себе рукой, отдал пас и французы, забив гол, вышли финал. И, кто знает, существуй система видеоповторов в далеком 1966-м, мировое первенство выиграли бы не англичане, а немцы, и гол, засчитанный Тофиком Бахрамовым, был бы отменен. Теперь — об интересах зрителя и потери зрелищности. Интересно, почему же люди, когда говорят об этом, забывают: после поражения, рожденного судейской ошибкой, тренеры порой лишаются работы. Так что я руками и ногами за видеоповторы!

— Перед матчем со сборной Португалии ваш ученик Станислав Черчесов, как и любой из его коллег, наверняка ломал голову над тем, как остановить Роналду. Что бы вы могли ему подсказать?

— Прежде всего, я восхищен, что, несмотря на тяжелейший сезон, Криштиану не стал брать паузу на отдых и приехал на этот турнир. Уважаю его за такой поступок! Что касается рецептов его опеки, то, думаю, если они существуют, то только теоретически. Вся опасность Роналду состоит в том, что он — великий импровизатор. И программировать то, как он поведет себя на поле, нереально. А потому планировать, каким образом можно лишить его простора для атаки, в принципе невозможно. Ведь не сумели этого сделать в матчах с «Реалом» такие гранды как «Атлетико» и «Ювентус». Словом, против лома — нет приема. Правда, я в свое время во встрече Лиги чемпионов с «Наполи» дал задание Кулькову персонально опекать великого Марадону. И Василий справился. Но это был риск.

— Какие впечатления оставил первый тайм с португальцами?

— К сожалению, он сложился не в нашу пользу. Превосходство в центре поля, контроль мяча — все это было на стороне соперника, который выглядит индивидуально сильней.

— Что этому можно было противопоставить?

— Быстрый выход из обороны, который дал бы возможность проводить контратаки. Лишь моментами это пытался сделать слева Жирков. А попытки Глушакова продраться через середину перекрывались португальцами. Отсюда и, фактически, отсутствие у наших ребят голевых моментов.

— Не показалось вам, что Смолов оказался отрезан от партнеров, а в средней линии не нашлось никого, кто бы мог дать ему острый пас?

— Действительно, такого хавбека в средней линии не оказалось. Головин с Глушаковым были заняты борьбой в центре поля, а Шишкин не попал в игру. Вот и приходилось Смолову самому искать свой шанс и тратить силы на то, что бы зацепиться за мяч.

— Гол Роналду — следствие того, что никто не подстраховал Кудряшова, из-под которого забивал Криштиану?

— Это была вторая ошибка. А первую допустили те, кто дал без помех подать слева Рафаэлу Геррейру. Мы же говорили, что Роналду нельзя давать даже полшанса — а он получил больше.

— За счет чего удалось усилить игру после перерыва?

— Стали быстрее выходить из обороны, больше двигаться. Чувствуется, физически команда Черчесова готова хорошо. Больше стали в атаке использовать фланги, где активнее начали действовать Головин с Самедовым. Правда, явных голевых моментов не создали. Но к тому, чтобы огорчить Руя Патрисиу были близки. Жаль, что Смолов после передачи справа от Самедова не сумел пробить головой.

— Зато Акинфееву пришлось попотеть.

— Два раза — когда бил головой Андре Силва и издали Седрик — только реакция нашего капитана спасла от неприятностей. Да еще разок «простил» Роналду, когда из хорошей позиции не попал головой. Так что к защитникам есть вопросы.

— Концовку наша сборная проводила с тремя форвардами — к Смолову добавились Полоз и Бухаров. Считаете, это усилило атаку?

— Число нападающих — еще не гарантия ее мощи. И подобный вариант срабатывает только в случае, если их грамотно и активно поддерживают полузащитники. Но этого на сей раз не произошло.

— Каков же вывод?

— Иногда поражение может быть более информативным для тренера, чем, скажем, победа над Новой Зеландией. Черчесов строит команду — и наверняка видит, в каких компонентах ее игра требует усиления. Это та самая неудача, которая может принести пользу на будущее.