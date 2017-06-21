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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149867/
21 июня 2017, 22:19 | Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Поражение от Португалии может принести пользу сборной в будущем

Мнение самого титулованного тренера страны, который в прошлом много лет командовал национальной сборной.

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— Начнем с того, что Кубок Конфедераций стал еще и полигоном для испытания системы видеоповторов. Как вы относитесь к новшеству?

— Двумя руками за! Спросите любого тренера, пострадавшего либо из-за ошибок арбитра, либо из-за судейского произвола — и услышите то же самое. Когда в хоккее ввели видеопросмотры, я сразу подумал: почему бы не использовать это и в футболе. Вспоминаю чемпионат мира в Японии, когда во встрече с хозяевами защитник в первом тайме руками завалил в штрафной Игоря Семшова. А немецкий арбитр Мерк — ноль внимания! Хотя на табло во время повтора только слепой мог не увидеть, что это был чистый пенальти. Кстати, после того случая и вплоть до окончания чемпионата спорные моменты игры больше на табло не появлялись.

— Противники видеоповторов считают, что остановками игры и паузами будет убита зрелищность футбола.

— Не думаю. Это сейчас, на стадии эксперимента, все кажется таким мрачным. А когда удастся отработать механизм взаимодействия видиоассистентов с главным арбитром, все войдет в свою колею. И удастся избежать таких чудовищных ошибок, какая случилась, скажем, в скандальном матче отборочного турнира чемпионата мира в 2009 году во встрече сборных Франции и Ирландии. Помните: тогда в дополнительное время Тьерри Анри подыграл себе рукой, отдал пас и французы, забив гол, вышли финал. И, кто знает, существуй система видеоповторов в далеком 1966-м, мировое первенство выиграли бы не англичане, а немцы, и гол, засчитанный Тофиком Бахрамовым, был бы отменен. Теперь — об интересах зрителя и потери зрелищности. Интересно, почему же люди, когда говорят об этом, забывают: после поражения, рожденного судейской ошибкой, тренеры порой лишаются работы. Так что я руками и ногами за видеоповторы!

— Перед матчем со сборной Португалии ваш ученик Станислав Черчесов, как и любой из его коллег, наверняка ломал голову над тем, как остановить Роналду. Что бы вы могли ему подсказать?

— Прежде всего, я восхищен, что, несмотря на тяжелейший сезон, Криштиану не стал брать паузу на отдых и приехал на этот турнир. Уважаю его за такой поступок! Что касается рецептов его опеки, то, думаю, если они существуют, то только теоретически. Вся опасность Роналду состоит в том, что он — великий импровизатор. И программировать то, как он поведет себя на поле, нереально. А потому планировать, каким образом можно лишить его простора для атаки, в принципе невозможно. Ведь не сумели этого сделать в матчах с «Реалом» такие гранды как «Атлетико» и «Ювентус». Словом, против лома — нет приема. Правда, я в свое время во встрече Лиги чемпионов с «Наполи» дал задание Кулькову персонально опекать великого Марадону. И Василий справился. Но это был риск.

— Какие впечатления оставил первый тайм с португальцами?

— К сожалению, он сложился не в нашу пользу. Превосходство в центре поля, контроль мяча — все это было на стороне соперника, который выглядит индивидуально сильней.

— Что этому можно было противопоставить?

— Быстрый выход из обороны, который дал бы возможность проводить контратаки. Лишь моментами это пытался сделать слева Жирков. А попытки Глушакова продраться через середину перекрывались португальцами. Отсюда и, фактически, отсутствие у наших ребят голевых моментов.

— Не показалось вам, что Смолов оказался отрезан от партнеров, а в средней линии не нашлось никого, кто бы мог дать ему острый пас?

— Действительно, такого хавбека в средней линии не оказалось. Головин с Глушаковым были заняты борьбой в центре поля, а Шишкин не попал в игру. Вот и приходилось Смолову самому искать свой шанс и тратить силы на то, что бы зацепиться за мяч.

— Гол Роналду — следствие того, что никто не подстраховал Кудряшова, из-под которого забивал Криштиану?

— Это была вторая ошибка. А первую допустили те, кто дал без помех подать слева Рафаэлу Геррейру. Мы же говорили, что Роналду нельзя давать даже полшанса — а он получил больше.

— За счет чего удалось усилить игру после перерыва?

— Стали быстрее выходить из обороны, больше двигаться. Чувствуется, физически команда Черчесова готова хорошо. Больше стали в атаке использовать фланги, где активнее начали действовать Головин с Самедовым. Правда, явных голевых моментов не создали. Но к тому, чтобы огорчить Руя Патрисиу были близки. Жаль, что Смолов после передачи справа от Самедова не сумел пробить головой.

— Зато Акинфееву пришлось попотеть.

— Два раза — когда бил головой Андре Силва и издали Седрик — только реакция нашего капитана спасла от неприятностей. Да еще разок «простил» Роналду, когда из хорошей позиции не попал головой. Так что к защитникам есть вопросы.

— Концовку наша сборная проводила с тремя форвардами — к Смолову добавились Полоз и Бухаров. Считаете, это усилило атаку?

— Число нападающих — еще не гарантия ее мощи. И подобный вариант срабатывает только в случае, если их грамотно и активно поддерживают полузащитники. Но этого на сей раз не произошло.

— Каков же вывод?

— Иногда поражение может быть более информативным для тренера, чем, скажем, победа над Новой Зеландией. Черчесов строит команду — и наверняка видит, в каких компонентах ее игра требует усиления. Это та самая неудача, которая может принести пользу на будущее.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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