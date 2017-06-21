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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149863/
21 июня 2017, 22:21 | Советский спорт

Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты были

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о том, почему сборной России не удалось забить Португалии.

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— Довольны игрой? Ведь были моменты.
— Чем мы можем быть довольны — все равно разочарование присутствует — проиграли. Будем готовиться к Мексике — осталось немного. Надо хорошо подготовиться.

— Сегодня необычное сочетание вышло на поле — Жирков играл практически в нападении. Когда стало ясно, что так будете действовать против португальцев?
— Он вышел инсайдом, а не в нападении. Юра огромную часть своей карьеры провел на этой позиции — для него это не было сюрпризом. Так что — все нормально.

— Много говорили о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии. Он опять решил исход встречи. Какие у вас остались впечатления от противостояния с ним?
— Нормальные впечатления. Португалия — классная команда, в которой играет много сильных игроков — одна из лучших команд в мире. У Роналду был момент — он его забил. Мы не доглядели — будем разбираться.

— Перед матчем говорили о том, что стоит опасаться не столько португальцев, сколько мексиканцев. С ними, правда, будет сложнее?
— Это две классные сборные — будет сложно играть со всеми. Больше тут и сказать нечего.

— Ни одного удара в створ ворот. Тем не менее моменты были…
— В створ ворот ударов может и не было. Но это не значит, что не было опасных моментов. Были реально хорошие подходы, опасные моменты — чего-то не хватило. Сейчас посмотрим, разберемся. У нас на это есть два дня.

— Турнирную ситуацию для сборной России вы как охарактеризовали бы?
— Нам предстоит финальная игра в группе. С Мексикой. Она будет решающей. Все в наших руках. Постараемся хорошо сыграть и добиться нужного результата.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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