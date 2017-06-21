Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты были

— Довольны игрой? Ведь были моменты. — Чем мы можем быть довольны — все равно разочарование присутствует — проиграли. Будем готовиться к Мексике — осталось немного. Надо хорошо подготовиться.
— Сегодня необычное сочетание вышло на поле — Жирков играл практически в нападении. Когда стало ясно, что так будете действовать против португальцев? — Он вышел инсайдом, а не в нападении. Юра огромную часть своей карьеры провел на этой позиции — для него это не было сюрпризом. Так что — все нормально.
— Много говорили о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии. Он опять решил исход встречи. Какие у вас остались впечатления от противостояния с ним? — Нормальные впечатления. Португалия — классная команда, в которой играет много сильных игроков — одна из лучших команд в мире. У Роналду был момент — он его забил. Мы не доглядели — будем разбираться.
— Перед матчем говорили о том, что стоит опасаться не столько португальцев, сколько мексиканцев. С ними, правда, будет сложнее? — Это две классные сборные — будет сложно играть со всеми. Больше тут и сказать нечего.
— Ни одного удара в створ ворот. Тем не менее моменты были… — В створ ворот ударов может и не было. Но это не значит, что не было опасных моментов. Были реально хорошие подходы, опасные моменты — чего-то не хватило. Сейчас посмотрим, разберемся. У нас на это есть два дня.
— Турнирную ситуацию для сборной России вы как охарактеризовали бы? — Нам предстоит финальная игра в группе. С Мексикой. Она будет решающей. Все в наших руках. Постараемся хорошо сыграть и добиться нужного результата.
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