Александр Самедов: Ударов в створ может и не было, но моменты были

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— Довольны игрой? Ведь были моменты.

— Чем мы можем быть довольны — все равно разочарование присутствует — проиграли. Будем готовиться к Мексике — осталось немного. Надо хорошо подготовиться.

— Сегодня необычное сочетание вышло на поле — Жирков играл практически в нападении. Когда стало ясно, что так будете действовать против португальцев?

— Он вышел инсайдом, а не в нападении. Юра огромную часть своей карьеры провел на этой позиции — для него это не было сюрпризом. Так что — все нормально.

— Много говорили о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии. Он опять решил исход встречи. Какие у вас остались впечатления от противостояния с ним?

— Нормальные впечатления. Португалия — классная команда, в которой играет много сильных игроков — одна из лучших команд в мире. У Роналду был момент — он его забил. Мы не доглядели — будем разбираться.

— Перед матчем говорили о том, что стоит опасаться не столько португальцев, сколько мексиканцев. С ними, правда, будет сложнее?

— Это две классные сборные — будет сложно играть со всеми. Больше тут и сказать нечего.

— Ни одного удара в створ ворот. Тем не менее моменты были…

— В створ ворот ударов может и не было. Но это не значит, что не было опасных моментов. Были реально хорошие подходы, опасные моменты — чего-то не хватило. Сейчас посмотрим, разберемся. У нас на это есть два дня.

— Турнирную ситуацию для сборной России вы как охарактеризовали бы?

— Нам предстоит финальная игра в группе. С Мексикой. Она будет решающей. Все в наших руках. Постараемся хорошо сыграть и добиться нужного результата.