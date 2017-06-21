Ерохин: Сборная России по футболу должна показать максимум в игре с мексиканцами

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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

«Сегодня поддержка была супер, даже на разминке мы это почувствовали. Это придавало эмоций, хотелось биться и отдавать все силы. Сейчас будем разбирать ошибки этого матча и планомерно готовиться к игре с мексиканцами. Мы в себя верили с первого матча, знаем, как надо действовать, у нас остался одна игра в группе, и там надо показать максимум», — сказал Ерохин.

«Были отрезки игры, в которые мы владели мячом и могли забить, но не получилось сыграть в завершающей стадии. Любое поражение неприятно, оно не прибавляет ни позитива, ни очков. С какой бы командой мы не играли — чемпион Европы, или кто-то другой — мы должны выходить только на победу. Португальцы играют уверенно, там почти все футболисты мирового уровня, они знают, чего хотят, командная игра поставлена на хорошем уровне, это классная сборная», — отметил футболист.