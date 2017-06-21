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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149857/
21 июня 2017, 22:22 | ТАСС

Ерохин: Сборная России по футболу должна показать максимум в игре с мексиканцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче Кубка конфедераций с командой Мексики должна выложиться по максимуму. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Александр Ерохин.

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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

«Сегодня поддержка была супер, даже на разминке мы это почувствовали. Это придавало эмоций, хотелось биться и отдавать все силы. Сейчас будем разбирать ошибки этого матча и планомерно готовиться к игре с мексиканцами. Мы в себя верили с первого матча, знаем, как надо действовать, у нас остался одна игра в группе, и там надо показать максимум», — сказал Ерохин.

«Были отрезки игры, в которые мы владели мячом и могли забить, но не получилось сыграть в завершающей стадии. Любое поражение неприятно, оно не прибавляет ни позитива, ни очков. С какой бы командой мы не играли — чемпион Европы, или кто-то другой — мы должны выходить только на победу. Португальцы играют уверенно, там почти все футболисты мирового уровня, они знают, чего хотят, командная игра поставлена на хорошем уровне, это классная сборная», — отметил футболист.

Ранее россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а 24 числа в Казани сыграют против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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