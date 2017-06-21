Джикия: Португальцы не были по игре сильнее сборной России по футболу

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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

«Главное, что нам не удалось забить, хотя были моменты. В моменте с желтой карточкой просто боролись, но я нарушил правила. Не сказал бы, что по игре португальцы были сильнее. Против Криштиану было нормально играть, я не всегда был с ним», — сказал Джикия.