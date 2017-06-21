Глушаков: Российские футболисты в первом тайме матча с португальцами немного волновались

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В среду сборная России в своем втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1, пропустив мяч на восьмой минуте.

«Не сказал бы, что в первом тайме испытывали мандраж, было лишь небольшое волнение, потому что играли с чемпионами Европы. К тому же матч проходил дома, очень хотели проявить себя, — сказал Глушаков. — Но первый тайм, к сожалению, не удался, совершили детские ошибки. Во втором тайме сыграли неплохо, создали хорошие моменты, но и португальцы могли забить, поэтому, думаю, счет закономерный».