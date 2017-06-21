Полина Гагарина представит новую песню на финале Кубка конфедераций
Полина Гагарина заявила, что премьера ее новой песни состоится на финале Кубка конфедераций.
Певица посетила матч турнира между сборными России и Португалии, который завершился победой чемпионов Европы — 1:0.
— Я первый раз на футболе, пришла ради сына, — цитирует Eurosport Гагарину. — Мы были в восторге, очень жаль, что мы проиграли. Мы искренне надеялись, но хочу сказать, что наши играли отлично. Большие молодцы. Я боюсь, что
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