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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 1-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 0
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149615/
21 июня 2017, 21:10 | Спорт-Экспресс

Полина Гагарина представит новую песню на финале Кубка конфедераций

Полина Гагарина заявила, что премьера ее новой песни состоится на финале Кубка конфедераций.

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© AP 2017

Певица посетила матч турнира между сборными России и Португалии, который завершился победой чемпионов Европы — 1:0.

— Я первый раз на футболе, пришла ради сына, — цитирует Eurosport Гагарину. — Мы были в восторге, очень жаль, что мы проиграли. Мы искренне надеялись, но хочу сказать, что наши играли отлично. Большие молодцы. Я боюсь, что из-за концертов не получится (ходить еще на матчи. — Прим. «СЭ»), сегодня просто волею судеб. Но я выступаю на финале Кубка конфедераций. Премьера.
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