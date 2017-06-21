Черчесов назвал причину поражения от португальцев на Кубке конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мандража не было, пошла подача, прозевали игрока. Подать дали, завершить дали. Прекрасно знали, кто куда должен перемещаться», — отметил он.

По словам наставника, «игра складывается иногда не так, как мы хотим».

Цитата Станислав Черчесов Мы при нескольких моментах теряли мяч, до ударов дело не доходило. Во втором тайме мы это исправили, имели моменты, но их не реализовали.

Ранее 21 июня россияне уступили сборной Португалии со счетом 0:1. Единственный гол на восьмой минуте встречи забил Криштиану Роналду. Он был признан лучшим игроком матча. Португальцы возглавили турнирную таблицу группы А с четырьмя очками, россияне идут вторыми с тремя очками.