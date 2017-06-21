Черчесов назвал причину поражения от португальцев на Кубке конфедераций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Кубка конфедераций с португальцами. Его слова в среду, 21 июня, приводит корреспондент «Ленты.ру».
«Мандража не было, пошла подача, прозевали игрока. Подать дали, завершить дали. Прекрасно знали, кто куда должен перемещаться», — отметил он.
По словам наставника, «игра складывается иногда не так, как мы хотим».
Ранее 21 июня россияне уступили сборной Португалии со счетом 0:1. Единственный гол на восьмой минуте встречи забил Криштиану Роналду. Он был признан лучшим игроком матча. Португальцы возглавили турнирную таблицу группы А с четырьмя очками, россияне идут вторыми с тремя очками.
Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования проходят в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.
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