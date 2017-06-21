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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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25.06 не начался Германия
Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149492/
21 июня 2017, 21:54 | ТАСС

Пицци: Чилийцев не волнует статус фаворитов перед матчем Кубка конфедераций с немцами

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Чили не придает значения статусу фаворита в матче Кубка конфедераций с командой Германии. Об этом заявил журналистам на пресс- конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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© ИТАР-ТАСС

Встреча Германия — Чили пройдет на стадионе «Казань- Арена» в четверг, начало — в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.

«Мы еще до начала были восхищены возможностью сыграть на таком турнире, тем более наша страна впервые участвует в нем. Это большая честь и привилегия для нас. Надеемся на красивую игру и положительные результаты», — отметил Пицци.

«Говорят, что мы являемся фаворитами, но мне и команде это более или менее безразлично. Слова ничего не значат в футболе, важна хорошая игра против соперника. А мы всегда стараемся выступать одинаково, выходить и побеждать. Не люблю говорить о лучших командах, не думаю, что кто-то лучше или хуже нас», — заявил тренер.

Специалист заверил, что команда находится в хорошей физической форме. «Мы в отличной физической форме, мы подготовлены. Да, наша команда с 2014 года играла с футболистами, которые играют много в национальных лигах, выступают на Кубке Америки, в квалификации чемпионата мира, да, отдых между сезонами был максимально короткий. Но все это мы учли и исходя из этого выстроили тренировочный процесс», — сказал он.

Пицци не стал говорить, будет ли производить замены в стартовом составе по сравнению с первым матчем с камерунцами (2:0). «Главное, что мы учитывали, против кого сыграем, постарались выявить слабости, чтобы максимально усложнить им игру. В то же время мы должны найти свой путь через линию обороны противника. При этом они очень хороши в атаках, в целом команда у них великолепная, нам нужно будет много потрудиться», — добавил он.
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