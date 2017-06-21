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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 2-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149490/
21 июня 2017, 21:55 | ТАСС

Дворкович: Ничья была бы справедливым результатом матча сборных России и Португалии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России показала достойный футбол во втором тайме матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии, ничья стала бы справедливым результатом игры. Такое мнение в беседе с журналистами высказал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

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© ИТАР-ТАСС
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Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Спартак».

«Первый тайм был тяжелый, пропускать было не обязательно. Во втором тайме наша команда выглядела достойно. Ничья была бы справедливым результатом матча, но мастерство Криштиану Роналду сыграло свою роль», — сказал Дворкович.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. «Португалия и Мексика — атакующие команды, но в обороне есть огрехи. Сегодня мы просто не использовали моменты, а с Мексикой их нужно реализовать», — отметил Дворкович.

В группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе — в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 (мск).
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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