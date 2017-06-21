Дворкович: Ничья была бы справедливым результатом матча сборных России и Португалии

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Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Спартак».

«Первый тайм был тяжелый, пропускать было не обязательно. Во втором тайме наша команда выглядела достойно. Ничья была бы справедливым результатом матча, но мастерство Криштиану Роналду сыграло свою роль», — сказал Дворкович.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. «Португалия и Мексика — атакующие команды, но в обороне есть огрехи. Сегодня мы просто не использовали моменты, а с Мексикой их нужно реализовать», — отметил Дворкович.

В группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе — в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 (мск).