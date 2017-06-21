Встреча второго тура группового этапа с португальцами завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.

«Я хочу поблагодарить болельщиков за фантастическую атмосферу, ведь после игры, несмотря на поражение, наша сборная была награждена аплодисментами. Команда уходила, не пряча глаза, открыто и честно смотря на трибуны, они оценили самоотдачу ребят. Поэтому хочу сказать спасибо огромное всем нашим болельщикам, — подчеркнул Мутко. — Была бы такая поддержка всегда».