Мутко поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на матче Россия — Португалия
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко поблагодарил всех болельщиков, присутствовавших на матче Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Португалии, за фантастическую атмосферу и аплодисменты. Об этом Мутко сообщил ТАСС.
Встреча второго тура группового этапа с португальцами завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.
«Я хочу поблагодарить болельщиков за фантастическую атмосферу, ведь после игры, несмотря на поражение, наша сборная была награждена аплодисментами. Команда уходила, не пряча глаза, открыто и честно смотря на трибуны, они оценили самоотдачу ребят. Поэтому хочу сказать спасибо огромное всем нашим болельщикам, — подчеркнул Мутко. — Была бы такая поддержка всегда».
Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. Португальская сборная в
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
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- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти