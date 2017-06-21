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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
18:00 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21:00 1-й тайм Мексика 0
Новая Зеландия 0
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30149353/
21 июня 2017, 20:51 | ТАСС

Мутко: Матч с португальцами показал, что сборная России — настоящая команда

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России здорово играла в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу с португальцами, представ перед болельщиками настоящей командой. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Спартак». «Сегодня мы увидели на поле настоящую команду. Самое главное, что у нас есть команда», — сказал Мутко.

«Жалко, что проиграли. В первом тайме на игре нашей команды, наверное, волнение сказалось, а вот во втором наши футболисты раскрепостились. Была обоюдоострая игра, мы смотрелись здорово», — отметил глава РФС.

Единственный гол в матче забил нападающий Криштиану Роналду, четырежды признававшийся лучшим футболистом мира. «Роналду — это звезда, конечно. К сожалению, сегодня он сделал свое дело. Португальцы, надо смотреть правде в глаза, одна из сильнейших команд, все у нее есть — и контроль мяча, и исполнительское мастерство, они играют в мировых клубах», — отметил Мутко.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. Португальская сборная в Санкт-Петербурге в этот же день сразится с командой Новой Зеландии. «На игру с Мексикой загадывать не буду, надо немного отойти от этого матча, о Мексике будем думать завтра», — сказал Мутко.

Пока в группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе, в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
46′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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