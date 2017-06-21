Мутко: матч с португальцами показал, что сборная России - настоящая команда

Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Спартак». «Сегодня мы увидели на поле настоящую команду. Самое главное, что у нас есть команда», — сказал Мутко.

«Жалко, что проиграли. В первом тайме на игре нашей команды, наверное, волнение сказалось, а вот во втором наши футболисты раскрепостились. Была обоюдоострая игра, мы смотрелись здорово», — отметил глава РФС.

Единственный гол в матче забил нападающий Криштиану Роналду, четырежды признававшийся лучшим футболистом мира. «Роналду — это звезда, конечно. К сожалению, сегодня он сделал свое дело. Португальцы, надо смотреть правде в глаза, одна из сильнейших команд, все у нее есть — и контроль мяча, и исполнительское мастерство, они играют в мировых клубах», — отметил Мутко.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. Португальская сборная в Санкт-Петербурге в этот же день сразится с командой Новой Зеландии. «На игру с Мексикой загадывать не буду, надо немного отойти от этого матча, о Мексике будем думать завтра», — сказал Мутко.

Пока в группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе, в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск.